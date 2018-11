В России начинает работу британская платформа гибкого ритейла We Are Pop Up

Британский сервис по поиску площадей для временного размещения в торгцентрах We Are Pop Up заработает в России. Партнером платформы выступит JLL, сообщает «Коммерсант».

Сначала в платформу войдут объекты, которыми управляет JLL: торгцентры «Мозаика» и «Фили Град» в Москве, «Южный» в Казани. В перспективе появятся предложения непосредственно в магазинах (формат допускает микроаренду, например, одну вешалку для нового дизайнера), бизнес-центрах, коворкингах, отелях.

Сейчас платформой пользуются более 40 тыс. брендов: в основном это представители fashion-ритейла и электроники, растет спрос со стороны ресторанов, операторов e-commerce. Pop-up-арендаторы будут платить около 20% от оборота, ориентировочная фиксированная ставка от 1 тыс. руб. за 1 кв. м в день или месяц. Сейчас этот формат в России представлен слабо, но может быть востребован, так как обходится дешевле привычной схемы аренды.

«Мы будем представлять интересы собственников торговых площадей», — уточнила руководитель направления коммерциализации отдела управления недвижимостью JLL Алдынай Юмбуу.

We Are Pop Up актуален для новых брендов, заинтересованных в российской аудитории, так как позволяет арендовать небольшую площадь почти на любой срок — от нескольких дней до нескольких месяцев, утверждают в JLL.