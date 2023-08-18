В Роскомнадзоре связали рост утечек с блокировкой американских соцсетей

Рост числа случаев утечек персональных данных из-за хакерских атак связан с блокировкой американских соцсетей в России. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липовн, выступая на круглом столе «Цифровая трансформация общества и её влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие», сообщает «Интерфакс».

Липов утверждает, что блокировки «лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа» россиян. «Они пошли в лоб атаковать наши информационные системы, наши базы данных, добывая, по сути, "пищу" для своих аналитических систем», — отметил он.

Андрей Липов, глава Роскомнадзора: Атаки на персональные данные на сегодняшний день имеют, наверное, самые серьезные последствия, потому что эти данные неотъемлемы от человека и, попав в дурные руки, они могут использоваться против человека достаточно долго. Как они используются сегодня? Это, очевидно, и манипуляция людьми, и в итоге попытки манипуляции обществом. Это может быть и вербовка людей, и, как следствие, уже совершение противоправных общественно опасных деяний в офлайне.

Глава Роскомнадзора уточнил, что всплеск атак на персональные данные был в прошлом году. И несмотря на то, что с утечками активно борются, уровень опасности по-прежнему остается высоким.

Ранее сообщалось, что спрос на покупку аккаунтов в соцсетях вырос в январе — июне вырос в три-четыре раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Популярными в 2023 году стали многие иностранные аккаунты VPN-сервисов, ещё не заблокированных в РФ.