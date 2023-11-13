В РФ появится новый знак качества «Шерсть России»

В стране могут ввести новый знак качества «Шерсть России». Он должен подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях, а также позволит минимизировать число фальсифицированной продукции на отечественном рынке. Об этом сообщают «Известия».

Так, в ближайшее время в России планируется открытие нескольких лабораторий по сертификации мытой шерсти, в том числе в Забайкалье и Калмыкии. Речь идёт о создании в стране «цивилизованного рынка шерсти», где будет действовать система сертификации этого сырья по международным стандартам, поясняют участники рынка.

Авторы инициативы также предлагают контролировать качество готовых изделий из шерстяного сырья, в том числе продаваемых онлайн: речь идет об их соответствии заявленному составу.

В пресс-службе Минпромторга поясняют, что случаи обращений на несоответствие заявленного состава продукции реальному участились. В Ассоциации легкой промышленности оценивают долю фальсификата из шерсти на российском рынке примерно в 20%. В Минпромторге поддерживают инициативу, так как единые стандарты и разработка системы подтверждения наличия шерстяного сырья положительно отразятся на качестве готовой продукции и будут способствовать повышению спроса на него.

В РФ уже широко используется система маркировки и соответствия товаров. Одним из самых известных остается российский «Знак качества». Доверие россиян к подобным отметкам на продукции достигает 76%, а рост продаж товаров после получения знака качества превышает 20%.