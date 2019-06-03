Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+4
Поста
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.06.2019 в 13:20

В Rambler Group появились должности CEO и управляющего директора

Ранее управлением и развитием группы занимался управляющий комитет

2
Рафаэль Абрамян

Rambler Group изменила систему управления, соответствующее сообщение поступило от пресс-службы группы.

Пост CEO занял Рафаэль Абрамян, который до этого входил в состав управляющего комитета. В новой должности он будет отвечать за общее развитие группы.

На должность управляющего директора Rambler&Co назначен Максим Тадевосян. Это новая для группы должность, директор будет подчиняться CEO и займется курированием блока Медиа, который объединяет несколько ведущих российских изданий: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal, блока Коммерция, блока IT и сервиса Рамблер Касса.

Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group:

Изменения системы управления связаны с переходом группы на новый этап развития. Мы завершили основные процессы, связанные с интеграцией наших цифровых активов, которыми занимался управляющий комитет. Сейчас перед нами будут стоять амбициозные задачи по наращиванию бизнеса, в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка. Новая система управления позволит повысить эффективность этих процессов за счет максимальной координации всех ключевых подразделений.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Сбербанк купит 46,5% холдинга Rambler Group за 11 млрд рублей. Инвестиции банка пойдут на погашение кредитов группы, а также на развитие цифровых сервисов.

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2019 года, после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий.

Сбербанк CEO Rambler group
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.