В Rambler Group появились должности CEO и управляющего директора

Rambler Group изменила систему управления, соответствующее сообщение поступило от пресс-службы группы.

Пост CEO занял Рафаэль Абрамян, который до этого входил в состав управляющего комитета. В новой должности он будет отвечать за общее развитие группы.

На должность управляющего директора Rambler&Co назначен Максим Тадевосян. Это новая для группы должность, директор будет подчиняться CEO и займется курированием блока Медиа, который объединяет несколько ведущих российских изданий: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal, блока Коммерция, блока IT и сервиса Рамблер Касса.

Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group: Изменения системы управления связаны с переходом группы на новый этап развития. Мы завершили основные процессы, связанные с интеграцией наших цифровых активов, которыми занимался управляющий комитет. Сейчас перед нами будут стоять амбициозные задачи по наращиванию бизнеса, в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка. Новая система управления позволит повысить эффективность этих процессов за счет максимальной координации всех ключевых подразделений.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Сбербанк купит 46,5% холдинга Rambler Group за 11 млрд рублей. Инвестиции банка пойдут на погашение кредитов группы, а также на развитие цифровых сервисов.

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2019 года, после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий.