В «Почте Mail» появилась возможность отправлять заявки на товары и услуги из рекламы

Сервис «Почта Mail» добавил функцию отправки заявок на товары и услуги непосредственно из рекламных объявлений внутри почтового интерфейса. Пользователи могут оставить контактные данные в лид-форме, не переходя на сторонние сайты. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе сервиса.

После нажатия кнопки «Оставить заявку» или «Получить предложение» пользователю предлагается проверить автоматически заполненные поля — имя, номер телефона и адрес электронной почты — и подтвердить отправку. По данным компании, отправка формы занимает пять секунд, а все данные, относящиеся к персональной информации, зашифрованы.

Информация из формы автоматически поступает рекламодателю, что позволяет компаниям быстрее обрабатывать обращения, отметили в «Почте Mail». Рекламодатели, в свою очередь, могут самостоятельно выбирать площадки и места размещения объявлений внутри сервиса.

Маргарита Волкова, руководитель продуктового направления монетизации «Почты Mail»: Обновленные рекламные форматы упрощают поиск и получение предложений в сферах, где важно быстро зафиксировать интерес — от онлайн-обучения и финансовых продуктов до недвижимости, медицины и B2B-сервисов. Практика показывает, что лид-формы из двух-трех предзаполненных полей обеспечивают на 85% более высокую конверсию, а обработка заявки в течение первых 15 минут повышает шанс продажи на 70%. Формат особенно удобен на мобильных устройствах: лид-формы всегда корректно отображаются на смартфонах и снижают риск ошибок, долгой загрузки страниц и потери заявки, делая взаимодействие с брендами быстрым и комфортным здесь и сейчас.

Ранее «Почта Mail» подсчитала, что заблокировала почти 30 млрд спам-писем за 2025 год.