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18+
17.10.2019 в 17:45

В Нью-Йорке в невесомости презентована первая коллекция одежды для частных астронавтов

Создатели костюмов учитывали условия, в которых могут оказаться космические путешественники

Virgin Galactic

В Нью-Йорке прошел показ первой коллекции одежды для астронавтов, которая была создана компаниями Virgin Galactic и Under Armour, сообщается на официальном сайте Virgin Galactic. Для презентации был сделан вертикальный подиум, на котором были созданы условия невесомости.

Над созданием костюма трудилось много специалистов: врачи, тренеры космонавтов, пилоты, дизайнеры одежды и обуви, инженеры и будущие клиенты. Специальная ткань способна повысить кровоток в полете, отрегулировать влажность и температуру.

Каждый скафандр будет шиться индивидуально, на нем будет именной бейдж с нашивкой в виде флага страны. Внутри предусмотрен прозрачный карман, который сделан специально для фотографий близкий. На показ в костюме вышел и глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон, который намеревается стать космическим туристом.

Ричард Брэнсон:

Мне нравится, как выглядит космическая одежда, и как она ощущается. Мне также нравится тот факт, что в следующий раз, когда я надену его, я буду на пути в космос.

Under Armour и Virgin Galactic стали работать вместе над созданием космической одежды еще в январе 2019 года. Virgin Galactic планирует стать первой компанией, которая сделает космический туризм доступным. Пока билет в космос стоит около $250 тыс.

Недавно стало известно, что Роскосмос хочет превратить робота «Федора» в торговую марку. Человекоподобный робот побывал на международной космической станции 22 августа этого года.

Ричард Брэнсон Нью-Йорк космический туризм
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