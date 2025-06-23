В начале лета у россиян вырос спрос на стройматериалы и товары для ремонта

С 1 по 15 июня 2025 года число покупок стройматериалов и товаров для ремонта в России выросло на 18% относительно аналогичного периода 2024 года. Обороты магазинов для ремонта стали на 19% выше, средний чек снизился на 7%, до 16,8 тыс. руб. Таковы данные исследования сервисов «Ремонт со СберУслугами» и ЮKassa. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Количество покупок пиломатериалов за отчетный период возросло на 2% год к году. Оборот в этой категории увеличился на 6%, средний чек — на 4%, до 18,7 тыс. руб. Покупок строительного оборудования и расходных материалов стало на 20% больше, оборот вырос на 7%, средний чек остался без изменений и составил 9,8 тыс. руб.

38% россиян во время последнего ремонта делали все самостоятельно, 22% доверили работу специалистам, 40% часть работ выполнили сами, а сложные задачи поручили специалистам.

У 65% респондентов либо есть инструменты для ремонта, либо они что-то докупали. 3% брали инструменты в аренду.

86% опрошенных приобретали малярные инструменты, 57% — электроинструменты, в том числе шуруповерты и электродрели, 47% — измерительные приборы (рулетки и линейки). 39% респондентов покупали отвертки и плоскогубцы, 24% — перфораторы, 23% — молотки, 13% — строительные пылесосы, 13% — циркулярные пилы, 12% — профессиональные наборы со всеми необходимыми инструментами, 8% — бензопилы.

5% россиян готовы за один раз потратить на новые инструменты до 1 тыс. руб., 6% — от 1 до 3 тыс. руб. 16% могут выделить на покупку от 3 до 5 тыс. руб., 16% — от 5 до 10 тыс. руб., 13% — более 10 тыс. руб. При этом 42% интервьюируемых отмечают, что сумма зависит от ситуации. 3% респондентов вообще не готовы покупать инструменты для ремонта.

В исследовании приняли участие более 2,2 тыс. пользователей сервиса «Ремонт со СберУслугами» из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что российский рынок товаров для дома и строительства по итогам 2024 года увеличился на 12%, до 4,3 трлн руб.