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04.04.2022 в 09:55

В Москве заработал сервис по подбору антикризисных мер поддержки бизнеса

С его помощью предприниматели могут узнать о доступных мерах поддержки в их отрасли, а также внести свои предложения

Центр поддержки экономики города Москвы запустил сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях противодействия санкциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, утверждённые в рамках антикризисного плана по стабилизации экономической ситуации. Среди них — отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления. С помощью пошагового алгоритма пользователи смогут узнать о доступных для них мерах», — рассказал заместитель мэра столицы.

Для получения информации о действующих мерах предпринимателям нужно указать данные, выбрав из списка сферу своей деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система автоматически найдёт все доступные для конкретного предприятия меры — даст их описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что на сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки для их отрасли, узнать новости экономики.

Совместно с Ассоциацией менеджеров на площадке два раза в неделю проводят круглые столы с предпринимателями, где обсуждают дальнейшие шаги по стабилизации ситуации, отмечает издание. Ранее с представителями бизнеса обсуждались вопросы импортозамещения, закупки, логистики, работы IT-отрасли и общественного питания.

Центр поддержки экономики Москвы был создан весной 2020 года во время пандемии для оперативного взаимодействия между властью и бизнесом. За время работы центр получил более 14 тыс. обращений от предпринимателей из более 20 отраслей экономики. Более 70% обращений были учтены при формировании правительством антикризисных решений по поддержке экономики Москвы общим объёмом около 100 млрд руб.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики города в связи с санкциями, вводимыми против России из-за военной спецоперации на Украине. Он лично возглавил новую структуру.

Москва Сергей Собянин Центр поддержки экономики города Москвы Владимир Ефимов
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