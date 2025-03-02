В Москве ввели обязательную верификацию для аренды электросамокатов

1 марта в Москве стартовал пилотный проект по подтверждению личности при аренде электросамокатов. Теперь взять в прокат самокат смогут только граждане, прошедшие верификацию в приложении аренды через аккаунт на портале mos.ru.

Если у пользователя уже есть полная учетная запись на mos.ru, достаточно будет пройти по ссылке в приложении сервиса аренды и авторизоваться через Mos ID. Если профиля на mos.ru нет, нужно зарегистрироваться, воспользовавшись ссылкой в этом же приложении. При регистрации можно использовать учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации на портале gosuslugi.ru, а также Сбер ID, T-ID (T-Банк), ВТБ ID или Альфа ID. Данные вводить не придется — они подтянутся сами, а учетная запись автоматически станет полной.

Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек, для этого понадобится номер телефона российского сотового оператора. С номером телефона сотовых операторов других государств зарегистрироваться не получится, но иностранные граждане во время пребывания в Москве могут совершить без подтверждения личности через mos.ru пять поездок, взяв напрокат транспорт с помощью сервисов аренды.

Мера направлена на ужесточение контроля за правилами предоставления средств индивидуальной мобильности в городе. Верификация вводится для предотвращения доступа в сервис детей и подростков.

Если пилотный проект по подтверждению личности при аренде электросамокатов в Москве покажет свою эффективность, систему верификации могут распространить на всю Россию.