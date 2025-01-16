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16.01.2025 в 10:30

В приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки

До этого HTML5-баннеры транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях

«Авито» запустил в мобильном приложении новый рекламный формат — HTML5-баннеры. Ранее такие баннеры показывались только в десктопной и мобильной веб-версиях. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там пояснили, что баннеры представляют собой динамичные изображения, в которые можно добавить интерактивные элементы. Такой формат отличается от других наличием анимации и возможностью интерактива. Аудитория увидит баннер с движущимися изображениями, текстами и ссылками.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»:

Реклама с интерактивными элементами — один из самых эффективных форматов для привлечения внимания потенциальных клиентов. Бизнес может добавлять в такие баннеры больше информации, чем в статичную рекламу. Пользователи замечают динамический контент и реагируют на него, что позволяет брендам эффективнее воздействовать на аудиторию и выстраивать нужные ассоциации.

Раньше HTML5-баннеры транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях «Авито». При этом мы видим запрос рынка на новые форматы, с одной стороны, и места для показа рекламы — с другой. Для того чтобы бизнес мог быстрее и проще находить клиентов среди многомиллионной аудитории «Авито», мы развиваем инструменты для всех устройств.

Формат доступен для показа в мобильном приложении Авито для iOS и Android в результатах поиска и на страницах товаров. Отмечается, что рекламу увидит аудитория, которая вероятнее заинтересуется предложением бизнеса.

«Для этого алгоритмы «Авито» учитывают действия пользователей на площадке: просмотры товаров, историю покупок и другие. Например, люди, которые искали на классифайде квартиру, вероятнее увидят рекламу новостройки», — пояснили в компании.

Рекламу в формате HTML5-баннеров можно запустить с оплатой по CPM.

приложение мобильное приложение Avito динамические рекламные блоки HTML5-баннеры
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