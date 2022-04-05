В метавселенной появился первый бездомный

Французская благотворительная ассоциация Entourage и агентство TBWA\Paris разработали утопическую копию физического мира в метавселенной, чтобы привлечь внимание пользователей к проблеме социальной изоляции бездомных.

В метавселенной фонда пользователи могут владеть роскошными особняками своей мечты на виртуальной земле, неожиданным гостем может стать Уилл — представитель уязвимой группы бездомных. Герой напомнит игрокам, что нельзя игнорировать проблемы реального мира.

Как отметили авторы активации, «С каждым годом увеличиваются инвестиции в виртуальный мир — пока строятся метавселенные, реальные проблемы социальной изоляции никогда ещё не ощущались так остро».

Ранее дизайнеры «Восхода» создали айдентику для ресторана «Вход с улицы» в Санкт-Петербурге от благотворительной организации «Ночлежка», где будут трудоустраивать бездомных. Название проекта разработало агентство Great .