07.11.2025 в 14:25

В личном профиле продавца «Авито» появилась реклама

Баннер показывается в момент, когда пользователь принимает решение о покупке

Команда «Авито AdTech» расширила набор медийных форматов рекламы. Брендам стал доступен баннер, который показывается пользователям в личных профилях продавцов на «Авито». Инструмент позволяет рекламодателям привлекать внимание аудитории, которая находится максимально близко к покупке. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Новый формат показывается покупателям в личных профилях продавцов, которые зарегистрированы как физлица. Баннер располагается в верхней части экрана рядом с информацией о селлере и занимает всю его ширину.

Рекламодатели могут привлекать посетителей «Авито» как на собственные внешние сайты, так и в магазины внутри площадки. Охватывать пользователей, которые вероятнее всего заинтересуются рекламой, позволяют десятки тысяч таргетингов и рекомендательные алгоритмы платформы. Например, если человек просматривал карточки продавца с верхней одеждой, он увидит рекламу модного бренда.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»:

Новый баннер в профиле продавца не просто работает на имидж бренда. Он показывается в тот момент, когда пользователь принимает решение о покупке. Это значит, что открытие новых мест для показа рекламы — не только наш ответ на дефицит инвентаря в индустрии. Это также возможность масштабировать бизнес рекламодателя и увеличить количество клиентов за счет доступа к многомиллионной аудитории площадки с высоким намерением к сделке.

Баннер показывается в мобильной и веб-версии площадки, а также в приложении «Авито» для Android. В будущем формат станет доступен для устройств на iOS.

Реклама Avito
