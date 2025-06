На Cannes Lions назвали победителей в категориях Entertainment и Craft

17 июня прошел второй день награждения Международный фестиваль креативности «Каннские львы» (Cannes Lions). Свои награды получили победители категорий Entertaintment и Craft в следующих номинациях: Design, Industry Craft, Digital Craft, Film Craft, Entertainment, Entertainment For Gaming, Entertainment for Music и Entertainment For Sport.

Sostav и агентство « Зорка » продолжают знакомить читателей с самыми интересными работами этого года.

Гран-при Design, Гран-при, золото Digital Craft, золото и серебро Entertainment

Клиент: Academy of Motion Picture Arts & Sciences

Агентство: FCB, Chicago

Кампания «Caption with Intention» изменила восприятие субтитров, превратив их из сухой расшифровки речи в полноценный язык эмоций. Вместо стандартных строчек внизу экрана новая система ввела динамичные цветовые коды, интонационные акценты и синхронизацию с речью, позволяя людям с нарушениями слуха не просто понимать, что говорят герои, а как они это делают.

Разработанная совместно с сообществом глухих и слабослышащих, система стала официальным инклюзивным стандартом Академии киноискусств, доступным на 196 языках и включенным в правила подачи на «Оскар—2026».

Золото и серебро Design

Клиент: Spotify

Агентство: FCB, New York

«Spreadbeats» от Spotify превратила Excel в музыкальный опыт. Чтобы доказать, что Spotify — это не только стриминг, а полноценный интерактивный медиаканал, команда создала первый в мире музыкальный клип, полностью закодированный в Excel. Без AI — только формулы, ASCII-графика и цветовая заливка: 25 миллионов ячеек стали пикселями четырехминутного видеотрека, написанного специально для этого проекта.

Так Spotify попал прямо в поле зрения тех, кто работает в таблицах ежедневно. Да-да, про вас речь, медиаплэннеры. Вместо стандартной презентации они получили интерактивный опыт, встроенный в привычную среду.

Золото и серебро Design, серебро Industry Craft, золото Print & Publishing, бронза Outdoor

Клиент: Oka Biotech

Агентство: DM9, São Paulo

Стартап OKA Biotech превратил абстрактную экологическую угрозу в шокирующую реальность: в Бразилии запустили выставку «Plastic Blood», в которой все экспонаты (бутылки, чашки и скульптуры) были созданы из микропластика, извлеченного из человеческой крови. Проект был создан для того, чтобы сделать проблему пластика личной, а не абстрактной. Выставка сопровождалась образовательным блоком, лекциями и книгой, созданной из той же «пластиковой крови».

Золото Digital Craft

Клиент: Hyundai

Агентство: FCB, New York

Кампания Hyundai превратила деревья в репортеров, чтобы донести до мира правду о климате. Вместо сухой аналитики проект дал голос живой экосистеме: с помощью датчиков, ИИ и глобальных метеоданных деревья стали журналистами, которые публикуют статьи от первого лица о засухах, вырубках и потере биоразнообразия.

Инструмент стал доступен 8 000+ журналистам и доказал: природа может быть не только героем, но и источником новостей.

Гран-при и золото Film Craft

Клиент: Telstra

Агентство: Bear Meets Eagle On Fire, Sydney

Вместо одного большого рекламного ролика австралийский телеком-бренд Telstra создал 26 короткометражных кукольных фильмов, снятых в стоп-моушн, с участием 56 анимированных персонажей и озвученных самими жителями отдалённых городков.

Каждое видео — это локальный рассказ о жизни, связи и идентичности, в котором мельчайшие детали воссозданы с дотошной точностью. Вместо громких лозунгов — искренние мини-истории о том, как лучшее покрытие помогает реальным героям. Так бренд доказал масштаб сети, показывая её через сотни живых голосов.

Золото, серебро и бронза Film Craft

Клиент: Squarespace

Агентство: Squarespace, New York

Squarespace существует почти столько же, сколько и сами веб-сайты. Бренд был частью интернета с самого его зарождения и сыграл определяющую роль в формировании того, как люди реализуют свои бизнес-идеи в сети.

Squarespace придумал историю происхождения, действие которой происходит в эпоху, когда веб-сайты доставлялись от двери к двери, как газеты, единственным и неповторимым Барри Киоганом. Барри Киоган разносил благую весть о веб-сайтах по всей стране, рассказывая «Сказку, старую как веб-сайты».

Золото и серебро Film Craft

Клиент: Telstra

Агентство: Revolver, Sydney

Рождественский 90-секундный ролик от уже упомянутого бренда Telstra рассказывает о путешествии маленького ослика, живущего в деревне со своей семьей. Но после того как он проглотил телефон своего хозяина, что дало ему способность «петь», ослик путешествует по миру, прежде чем понять, что дом — это то место, где он хочет быть.

Золото Film Craft

Клиент: Channel 4

Агентство: Work Editorial, London

Кампания «Considering What?», посвященная Паралимпийским играм 2024 года в Париже, призывает зрителей пересмотреть свое отношение к спортсменам.

Кампания направлена на то, чтобы сместить акцент с «преодоления инвалидности» спортсменами на признание их как спортсменов мирового уровня, соревнующихся с теми же силами (гравитацией, трением, временем), что и все обычные спортсмены.

Золото Industry Craft

Клиент: Banco de Chile

Агентство: BBDO, Santiago

Проект 4727 от Banco de Chile — визуальное признание в любви к родной стране, запущенное, чтобы вдохновить чилийцев путешествовать по своей земле, а не за ее пределами. Исходя из тревожной статистики (85% чилийцев выбирают зарубежные направления), бренд решил показать Чили глазами, которыми ее еще никто не видел.

Для этого был осуществлен самый длинный дрон-полет в истории: 4727 километров от севера до юга страны, 1200 уникальных кадров, собравших в себе невообразимое разнообразие природных ландшафтов. Эти изображения стали бесплатной цифровой галереей и физически украсили школы, музеи, отделения банка и общественные пространства, превращая саму территорию Чили в арт-объект и повод для внутренней гордости.

Золото Industry Craft, бронза Outdoor

Клиент: Nike

Агентство: Weiden + Kennedy, Portland

«Winning Isn’t Comfortable» от Nike — откровенное, почти грубое признание в любви к бегу, основанное на честности. Вместо лощеных образов бегунов Nike говорит то, что знают все, кто хоть раз пробежал марафон: бег — это боль, но в этой боли и есть кайф.

Кампания стартовала с наружной рекламы в Нью-Йорке и Чикаго и сопровождала бегунов от получения номеров до метро после финиша. Визуалы менялись по ходу маршрута, повторяя ощущения самих бегунов: от «Жизнь прекрасна» до «Этот ад закончился».

Гран‑при Entertainment

Клиент: Hyundai

Агентство: Innocean, Seoul

«Night Fishing» от Hyundai — первый в мире фильм, полностью снятый камерой автомобиля. Чтобы не просто рассказать, а показать возможности модели IONIQ, бренд превратил промо‑ролик в полноценное кино, снятое встроенными в машину камерами. Это настоящий жанровый триллер, который попал в официальную программу кинофестивалей, включая Sundance.

Золото Entertainment

Клиент: L’oreal

Агентство: McCann, Париж

Документальная кампания, вернувшая голос женщине, которая в 1973 году изменила мир рекламы, написав всего четыре слова: «Because I’m Worth It».

Вместо того чтобы перепридумать манифест, бренд сделал шаг назад и показал, что в этих словах все еще сконцентрирована сила. 18-минутный фильм о судьбе и влиянии Илoн Спехт вышел на Prime Video, AMC и YouTube в Международный женский день. Кампания запустилась сразу в 20+ странах: показы, наружка, интерактивные инсталляции, обсуждения с инфлюенсерами — все ради того, чтобы доказать, как важно не забывать имена женщин, которые первыми прорвали барьеры.

Гран‑при и серебро Entertainment For Sport, золото Entertainment, бронза Entertainment For Gaming

Клиент: Supercell

Агентство: David, Нью‑Йорк

Что делать, если у тебя есть Хааланд и у него миллионы не только фанатов, но и хейтеров? Использовать это в свою пользу. В кампании «Payback Time» Clash of Clans ввел в игру Эрлинга Хааланда, позволив игрокам атаковать его личную деревню. Именно она стала полем боя для миллионов футбольных фанатов, которым было разрешено мстить.

Задача кампании — просто привлечь новых игроков. Но решение это не просто реклама с амбассадором, а челлендж в самой игре и масштабный троллинг — билборды у стадионов соперников, видеопослания от футбольных легенд и призывы «украсть у Хааланда все золото».

Гран‑при Entertainment For Gaming

Клиент: Mercado Livre

Агентство: GUT, Сан‑Пауло

Чтобы рассказать молодежи о своём безумно широком ассортименте, Mercado Livre зашел в любимую механику Gen Z — Prop Hunt. В коллаборации с Call of Duty и самым популярным стримером Бразилии, Неймаром, они превратили игру в распродажу: футболист маскировался под товары с сайта, и чем быстрее его находили и «убивали» — тем выше становилась скидка на этот товар в реальной жизни.

Кампания стала геймерской охотой на скидки и свежим примером того, как геймплей может напрямую конвертироваться в покупки.

Золото и серебро Entertainment For Gaming, серебро Audio & Radio

Клиент: Burger King

Агентство: Happiness, an FCB Alliance, Брюссель

Когда бренд не может официально спонсировать игру, он превращает саму игру в рекламу. Burger King нашел хак в футбольном симуляторе FC24: в новом выпуске комментаторы озвучивались AI, и если игрок назывался фамилией из базы, система проговаривала ее в эфире.

Тогда Burger King запустил челлендж: переименовать двух футболистов своей команды в «Burger» и «King». Игра озвучивала их поименно и в итоге комментаторы тысячи раз непреднамеренно произносили «Burger King» в матчах на стримах, турнирах и даже у про‑игроков.

Золото и бронза Entertainment For Gaming, бронза Digital Craft

Клиент: Change The Ref

Агентство: Energy BBDO, Чикаго

Эта кампания рушит главный аргумент противников ужесточения оружейного контроля в США, что в массовых расстрелах виноваты видеоигры. В ответ на это организация Change The Ref создала собственную игру, чтобы с помощью игрового опыта не обвинять, а обучать.

The Final Exam — survival‑игра от первого лица, где ты не убиваешь, а пытаешься выжить. Игрок оказывается в шкуре американского школьника, в середине дня начинается стрельба, и нужно пройти весь уровень, сталкиваясь с реальными (и страшными) законодательными пробелами. В финале игроки открывают реальные истории жертв и узнают о законопроектах, которые могли бы их спасти.

Золото и серебро Entertainment For Sport

Клиент: The Ring

Агентство: Bigtime Creative Shop, Эр‑Рияд

4th Judge — первый в истории бокса AI‑судья, созданный журналом The Ring для решения многолетней проблемы несправедливого судейства. Система анализирует бой в реальном времени, используя компьютерное зрение и данные о тысячах предыдущих поединков: считает удары, оценивает агрессию, защиту и точность. Без эмоций и субъективности AI выдаёт независимое решение, основанное на фактах — и это решение уже признано WBC.

Проект дебютировал в главных боях сезона (включая Фьюри против Усика), где сравнивался с судьями — и нередко совпадал или давал более объективный результат.

Во второй день на сцену вышли те, кто умеет не просто придумывать, а делать — тонко, точно, с выверенным тоном и настоящими эмоциями. В Entertainment и Craft награды получают те, у кого за идеей стоит живое воплощение.

Завтра — свежая подборка: посмотрим, кто отличился в PR, Media, Creative B2B и других номинациях.