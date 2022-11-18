В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы криптовалют

В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах. Авторы документа настаивают на введении запрета на рекламу или иное предложение цифровой валюты, сообщает «РИА-Новости».

Принятие законопроекта о майнинге введёт эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку, один из авторов законопроекта, Анатолий Аксаков.

Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима.

Одновременно парламентарии настаивают на введении запрета на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.

Анатолий Аксаков: Введение предлагаемого регулирования деятельности по майнингу, установление отдельных требований к ней позволит легально осуществлять такую деятельность, декларировать полученный доход и уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги.

В начале года ЦБ предложил ввести полный запрет на майнинг и торговлю криптовалютами. Причиной регулятор назвал значительные риски для российского финансового рынка от использования цифровых валют. В Минфине позицию ЦБ не поддержали, ссылаясь на то, что запрет или полное отсутствие регулирования приведут к дестабилизации отрасли и росту теневой экономики. Министерство предложило свой проект регулирования. Президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению.

Ранее сообщалось, что самой дорогой рекламной тематикой в Telegram по итогам прошлого года названа криптовалюта. Показатель CPM (стоимость 1000 показов рекламы) в этой категории за год вырос в 4,5 раза до 6700 руб.