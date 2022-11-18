Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Александр Кудинов
WB Communications
Ахмад Боков

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.11.2022 в 06:15

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы криптовалют

Документ также регулирует майнинг

В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах. Авторы документа настаивают на введении запрета на рекламу или иное предложение цифровой валюты, сообщает «РИА-Новости».

Принятие законопроекта о майнинге введёт эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку, один из авторов законопроекта, Анатолий Аксаков.

Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима.

Одновременно парламентарии настаивают на введении запрета на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.

Анатолий Аксаков:

Введение предлагаемого регулирования деятельности по майнингу, установление отдельных требований к ней позволит легально осуществлять такую деятельность, декларировать полученный доход и уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги.

В начале года ЦБ предложил ввести полный запрет на майнинг и торговлю криптовалютами. Причиной регулятор назвал значительные риски для российского финансового рынка от использования цифровых валют. В Минфине позицию ЦБ не поддержали, ссылаясь на то, что запрет или полное отсутствие регулирования приведут к дестабилизации отрасли и росту теневой экономики. Министерство предложило свой проект регулирования. Президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению.

Ранее сообщалось, что самой дорогой рекламной тематикой в Telegram по итогам прошлого года названа криптовалюта. Показатель CPM (стоимость 1000 показов рекламы) в этой категории за год вырос в 4,5 раза до 6700 руб.

Криптовалюта Майнинг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.