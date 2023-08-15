В Госдуму внесён законопроект о внедрении таймера рекламы на ТВ

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о внедрении таймера с обратным отсчётом при включении рекламы на ТВ, соответствующий документ опубликован в электронной базе ведомства.

Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. В пояснительной записке указано, что навязчивая и агрессивная реклама на ТВ вызывает раздражение и негативное отношение у зрителей, если они не могут оценить её длительность.

Новый закон обяжет федеральные, региональные и кабельные телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счётчик обратного отсчёта времени.

«В целях защиты интересов, сохранения здорового эмоционального состояния и времени большинства граждан Российской Федерации предлагается обязать рекламораспространителей информировать потребителя рекламы о времени до возобновления показа телепрограммы или телепередачи», — указано в законопроекте.

Ранее парламентарий отметил, что «так будет намного удобнее для телезрителей», а от телеканалов мера «не потребует каких-то существенных финансовых или организационных затрат».