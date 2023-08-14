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14.08.2023 в 12:00

В Госдуме предложили ввести обязательный обратный счётчик минут для ТВ-рекламы

Инициатива предполагает включение счётчика времени для всех ТВ-каналов, вещающих в России

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил законопроект, обязывающий телеканалы, которые вещают на территории России, включать графический счётчик обратного отсчёта времени с началом рекламной паузы. Об этом депутат сообщил «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что «многие телезрители смотрят рекламу только потому, что не знают, когда она закончится».

«Простое решение — ввести обязательный таймер обратного отсчёта для рекламных пауз. Подготовил соответствующий законопроект с внесением поправок в федеральный закон «О рекламе». Новый закон обяжет федеральные, региональные и кабельные телеканалы, вещающие на территории России, в момент начала рекламной паузы включать графический счётчик обратного отсчёта времени», — сказал Чернышов.

Депутат считает, что «так будет намного удобнее для телезрителей», а от ТВ-каналов мера «не потребует каких-то существенных финансовых или организационных затрат».

«Вас раздражает реклама на ТВ? Меня лично — очень. Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится рекламная пауза. Успеешь налить чаю или ответить на важное сообщение? Или придётся бежать обратно к экрану, чтобы не пропустить важное выступление или передачу?», — пожаловался политик.

Ранее в Законодательном собрании Калининградской области уже предлагали обязать телекомпании показывать на экране время, остающееся до окончания блока рекламы, который прерывает фильмы и передачи.

Госдума ТВ-реклама
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