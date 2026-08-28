В элитных ЖК Москвы за 2,5 года открылось втрое больше объектов ретейла, чем закрылось

С начала 2024 года по итогам первого полугодия 2026 года в составе коммерческой инфраструктуры элитных жилых комплексов (ЖК) Москвы открылось 178 объектов, а закрылось 58. Об этом свидетельствуют данные NF GROUP, отчет есть в распоряжении Sostav.

Совокупный объем коммерческой инфраструктуры в элитных ЖК Москвы по итогам первого полугодия 2026 года составил 126 тыс. кв. м. Коммерческие площади предусмотрены в 87% проектов и в среднем занимают 8% их общей площади. За последние десять лет показатель находился в диапазоне 7−10%.

На спортивных операторов приходится 24% коммерческих площадей, на заведения общественного питания — 22%, на учреждения дополнительного образования — 12%. В совокупности эти категории занимают 58% общей структуры арендаторов.

Наиболее активно с начала 2024 года менялся состав объектов общественного питания: открылось 44 заведения, закрылось 14. В сегменте салонов красоты зафиксировано 31 открытие и семь закрытий, в фешен-сегменте — 26 и 10 соответственно, в спортивном — девять и четыре. В общей сложности на эти четыре профиля пришлось 110 открытий и 35 закрытий.

По итогам первого полугодия 2026 года средний уровень вакантности коммерческих площадей составил 21%, увеличившись на 4 п. п. с начала 2024 года. В объектах, введенных менее двух лет назад, вакантными остаются в среднем 79% площадей, а в ЖК старше двух лет — 17−18%. Средняя запрашиваемая ставка аренды составляет 81 тыс. руб. за кв. м в год без учета НДС, стоимость продажи — 1,224 млн руб. за кв. м.