В Didenok Team прокомментировали возможную сделку с VK

В Didenok Team прокомментировали новость о покупке бизнеса холдингом VK. Как сообщил Sostav генеральный директор рекламной группы Кирилл Диденок, об этом он узнал из новостей. Топ-менеджер опроверг информацию о сделке, отметив, что компании находятся сейчас в стадии переговоров — они могут длиться ещё месяц или год.

Кирилл Диденок, генеральный директор Didenok Team: «Купить» Didenok Team хотели и хотят многие крупные игроки. Более двух лет мы находимся в процессе постоянных переговоров и параллельно рассматриваем ряд предложений. Новость очень классная и жизнеутверждающая, но до сих пор команда остается независимым игроком в числе лидеров рынка.



Да, рекламный бизнес и блогосфера сейчас в состоянии стресса, но каждый день последние полгода мы работаем в режиме 24/7, делая всё возможное, чтобы рынок вдохновить и перезапустить.

24 октября «Ведомости» сообщили, что VK рассматривает возможность получения контроля либо покупку рекламной группы Didenok Team — компания сотрудничает с известными блогерами, среди которых Влад Бумага, Катя Адушкина, комик Антон Шастун. Среди российских клиентов-рекламодателей — Сбербанк, «Яндекс», VK, ВТБ, «МегаФон». В 2021 году выручка компании составила 246,5 млн руб., а чистая прибыль — 60 млн руб.