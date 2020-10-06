Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+17
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.10.2020 в 12:00

В честь своего 10-летия Instagram вернула ностальгические иконки

Пасхалку можно найти в последнем обновлении

Instagram подготовила пользователям пасхалку в честь своего десятилетия. В приложении можно заменить стандартный значок на ретро-иконку с полароидом или выбрать другие цветовые решения для текущей картинки.

Чтобы изменить иконку, нужно обновить приложение до последней версии, зайти в настройки и тянуть экран вниз до тех пор, пока сверху не появятся секретные эмодзи. Новую иконку можно будет поставить только на один месяц.

Ранее Instagram добавила возможность совершать покупки через IGTV. До конца 2020 года компания начнет тестировать покупки в Reels.

Instagram
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Мемы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.