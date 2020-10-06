В честь своего 10-летия Instagram вернула ностальгические иконки

Instagram подготовила пользователям пасхалку в честь своего десятилетия. В приложении можно заменить стандартный значок на ретро-иконку с полароидом или выбрать другие цветовые решения для текущей картинки.

Чтобы изменить иконку, нужно обновить приложение до последней версии, зайти в настройки и тянуть экран вниз до тех пор, пока сверху не появятся секретные эмодзи. Новую иконку можно будет поставить только на один месяц.

Ранее Instagram добавила возможность совершать покупки через IGTV. До конца 2020 года компания начнет тестировать покупки в Reels.