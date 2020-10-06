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06.10.2020 в 06:50

Instagram добавила возможность совершать покупки через IGTV

До конца 2020 года компания начнет тестировать покупки в Reels

Соцсеть Instagram начала тестировать новую функцию — возможность покупок в своем сервисе длинных видео IGTV. В видеоприложении представители брендов и другие продавцы могут добавлять теги к своим сообщениям. Нажимая на них, пользователи будут перенаправлены в Instagram, либо на сайт продавца для покупки. Об этом сообщает CNBC.

Ранее возможность совершения покупок работала через посты в Instagram, прямой эфир, stories и ленту Instagram Explore. Также до конца 2020 года компания начнет тестировать покупки в своем сервисе коротких видео Reels. Новая функция создаст преимущество для Reels перед основным конкурентом — сервисом TikTok.

По мнению экспертов, в ответ китайская соцсеть может активизировать свои возможности, объединившись с Walmart. По заявлению ритейлера, он планирует предоставить новой американской компании TikTok Global функции электронной коммерции.

Напомним, похожее на TikTok приложение Reels было запущено в августе этого года. С помощью Reels можно создавать видео продолжительностью до 15 секунд и делиться ими не только с друзьями, но и со всеми пользователями Instagram.

Instagram Reels IGTV
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