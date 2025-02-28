В 2024 году количество рекламных кампаний клиентов МТС AdTech в Telegram выросло в 7 раз

По данным внутренней аналитики, с января по декабрь 2024 года количество рекламных кампаний клиентов МТС AdTech в Telegram Ads выросло до 70 тыс. с 9 тыс. в месяц. Всего за 2024 год рекламодатели запустили более 470 тыс. кампаний в Telegram. Ключевыми драйверами роста стали новые визуальные форматы и появившаяся у клиентов МТС AdTech возможность использовать для таргетинга в Telegram данные Big Data МТС и данные внешних поставщиков.

На росте количества рекламных кампаний сказались и обновления в Telergam. В 2024 году на платформе появилась возможность добавлять в текст объявления статичные изображения, анимацию и видео; ставить рекламные блоки не только в конце ленты канала, но и между постами. Кроме того, порог входа для рекламы в Telergam для клиентов МТС AdTech стал ниже: минимальный бюджет уменьшился до 500 евро с 1,5 тыс. евро, а в отдельных предложениях — до 250 евро.

Артем Пуликов, коммерческий директор МТС AdTech: Одной из основных причин роста интереса к Telegram Ads мы видим возможность подключения Big Data для запуска как охватных кампаний, так и персонализированных коммуникаций. МТС AdTech исторически лидирует работу с данными в Telegram Ads и постоянно подключает новых поставщиков. Сейчас с нами работают такие крупные поставщики данных как «Магнит», Х5 Group и другие крупные ретейлеры, представители фармацевтической отрасли и отрасли развлечений. В 2024 году мы запустили обновленный кабинет трейдинг-деска, что позволило рекламодателям упростить запуск и аналитику рекламных кампаний. Теперь пользователям доступен интерфейс Telegram Ads на русском языке, массовый запуск, редактирование объявлений с помощью искусственного интеллекта.

По данным внутренней аналитики МТС AdTech, основным драйвером роста количества рекламных кампаний стали представители малого и среднего бизнеса. Драйвером роста по среднему чеку остается крупный бизнес. С декабря по январь 2024 средний чек у ТОП-150 рекламодателей увеличился в 3,5 раза, среднегодовой темп роста составил 246%.

Артем Пуликов, коммерческий директор МТС AdTech: Нам приятно видеть эффект от наших инноваций. Являясь первопроходцами по работе с внешними данными в Telegram Ads, мы ощущаем высокую заинтересованность игроков рынка в популяризации нового канала, лидирующего по темпам роста пользователей среди платформ. Мы ценим усилия коллег, которые вместе с нами вносят вклад в повышение значимости Telegram как рекламного инструмента за счет добавления новых источников данных. На фоне роста стоимости конверсий в традиционных каналах интернет-рекламы на 30% за год, мы видим всю важность развития таких инструментов, как Telegram Ads, который уже сейчас стал глотком свежего воздуха и хорошей альтернативой консервативным подходам на рынке интернет-рекламы.

Больше всего рекламных кампаний в Telegram запустили представители бьюти-индустрии (68 тыс.), на втором месте — медиа и СМИ (34 тыс.), на третьем — ретейл, супермаркеты (33 тыс.).

Коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов отметил, что использование возможностей Big Data позволило более гибко настраивать рекламные кампании. Это сделало платформу привлекательной в том числе и для рекламодателей с ограниченными бюджетами, например, для небольших косметических брендов и магазинов, а также стартапов в сфере медиа. В текущем году компания планирует усилить работу с сегментом малого и среднего бизнеса, видя в нем потенциал для развития.

Что касается маркетинговых активностей, то чаще всего используются рекламные объявления — упоминание бренда/товара/услуги без конкретного предложения пользователям (238 тыс. сообщений), второе месте по популярности — информация о промокодах (56 тыс.), третье — о скидках (44 тыс.). Меньше всего сообщений о распродажах — 532 сообщения.

Артем Пуликов, коммерческий директор МТС AdTech: Рекламные сообщения, информация о промокодах и скидках могут быть отправлены, например, через чат-боты напрямую к определенному сегменту целевой аудитории, что делает предложение бренда более персонализированным. Кроме того, промокоды и скидки часто действуют на ограниченный срок, и бренды могут в режиме реального времени оповещать клиентов о своих предложениях.

Исследование проведено на основе обезличенных агрегированных данных Big Data МТС и данных внутренней аналитики МТС AdTech.