В 2024 году каждый 11-й бизнес в Москве получил поддержку

В этом году каждый 11-й московский бизнес воспользовался мерами поддержки. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве насчитывается более 904 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающих четверть всех налоговых поступлений и создающих рабочие места для 3,5 млн человек.

Выручка предпринимателей продолжает расти, в том числе благодаря городской поддержке, подчеркнул градоначальник.

Среди мер помощи — региональные программы льготного кредитования и факторинга для приоритетных секторов экономики, таких как наука, производство, информационные технологии и творческие индустрии.

Кроме этого, в Москве доступны программы льготного кредитования для начинающих предпринимателей, под залог прав на интеллектуальную собственность и на экспортную деятельность. Поручительства по кредитным обязательствам покрывают до 70% суммы кредита в общем объеме до 100 млн руб.