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18+
18.01.2022 в 08:00

Число подписчиков стрим-сервисов в России выросло до 44%

Самыми популярными онлайн-кинотеатрами названы ivi и «КиноПоиск»

В 2021 году количество подписчиков у онлайн-кинотеатров заметно выросло. Так, в конце четвертого квартала подпиской на онлайн-кинотеатры пользовались уже 44% россиян, следует из данных GfK, поступивших в Sostav.

Для сравнения, в первом квартале 2021 года аудитория сервисов составляла 36%, при этом платили за подписку только 17%. По итогам года процент платящей аудитории составил 28.

Лидируют по общему количеству подписчиков «КиноПоиск» и ivi с долей 14,4% и 11,2% соответственно. Общее число пользователей «КиноПоиска» выросло в течение года больше чем в полтора раза (с 8,8% в первом квартале до 14,4% в четвертом), а число платящих за подписку на сервис — почти в два раза (с 4,8% до 9,3%).

Рост уровня пользования по итогам 2021 года показали и сервисы Okko (21% в четвертом квартале по сравнению с 19% в первом), Netflix (17% против 14%), Wink (12% против 9%) и Kion (6% с момента запуска сервиса в апреле 2021 года).

Участники рынка назвали 2021 год удачным для онлайн-кинотеатров. Власти начали активно регулировать этот рынок, таким образом расширив обязанности владельцев аудиовизуальных сервисов. Но некоторые инициативы властей пошли на пользу российским игрокам.

Кинопоиск ivi
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