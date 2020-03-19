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18+
19.03.2020 в 16:00

Аудитория «Рамблер» в 2019 году увеличилась на 45% за счет веб-версий сайтов

Пользователи начали активно смотреть видео и читать гороскопы

В 2019 году «Рамблер» зафиксировал значительный прирост пользователей, сообщает пресс-служба компании. Рост аудитории, как отмечается в сообщении, в первую очередь связан с увеличением числа пользователей мобильных приложений.

Компания заявила, что в 2019 году она значительно улучшила опыт взаимодействия с мобильной аудиторией, в связи с чем рост уникальных пользователей вырос на 45%. В итоге она составила 41 млн человек — это 68% от общего числа пользователей сервисов «Рамблер».

Фото пресс-службы

Значительно выросло количество пользователей медиапроектов «Рамблера» — на 58% до 30 млн человек. Наибольший рост показали Рамблер/субботний (+198%), Рамблер/кино (+106%) и Рамблер/женский (+80,1%).

Мобильная аудитория растет за счет ориентации компании на производство контента и сервисов именно для использования их на гаджетах. К примеру, в мобильной версии после перезапуска новости на главной странице подстраиваются под интересы и запросы пользователей.

Очень сильно вырос интерес пользователей к разделу «Рамблер/гороскопы». Как пишет пресс-служба компании, весной проект стал лидером в категории «астрология и гороскопы» по количеству уникальных пользователей и сохранял эту позицию до конца года. В декабре количество посетителей в данном разделе составило почти 5,3 млн человек.

Фото пресс-службы

Также пользователи портала стали еще активнее интересоваться видеоконтентом, из-за чего его тематика и форматы были расширены. Число зрителей и просмотров видео на портале увеличилось на 32% и 30% соответственно.

Рамблер
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