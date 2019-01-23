В 2018 году россияне предпочли наличные займы кредиткам

Конец 2018 года оказался необычным для финансового рынка: граждане предпочли кредиткам ссуды наличными. В декабре выдача кредиток снизилась, в то время как кредитов наличными было выдано вдвое больше, чем кредитных карт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, за декабрь банки выдали 1,145 млн кредитных карт. Это меньше, чем в ноябре (1,21 млн карт) и октябре (1,155 млн штук). Год к году рост в декабре оказался также несколько меньшим в сравнении со среднегодовыми темпами увеличения выдачи кредитных карт в 2018 году.

«В декабре 2018 года виден явный тренд на рост спроса на кредиты наличными, что говорит об изменении модели потребления в прошедшем году. Так, например, мы в декабре 2018 года выдали в два раза больше кредитов наличными по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в исследовании.

В объединенном кредитном бюро подтвердили тенденцию снижения интереса заемщиков к кредитным картам. По его данным, сумма среднего кредита наличными в 2018-м выросла на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 264 тыс. рублей. Такую динамику эксперты связывают со снижением ставок по займам в прошлом году и ростом ипотеки, создавшим потребность в ремонте и оснащении квартир.

Замедление выдачи кредиток фиксируют и в «Русском стандарте». По мнению экспертов, такое перераспределение спроса отражает изменение потребительского настроения, которое значительно ухудшилось во втором полугодии 2018 года на фоне новостей о повышении НДС, увеличении пенсионного возраста, ослабления рубля. Депрессивное потребительское настроение выражается в том, что граждане не склонны к лишним тратам и заимствованиям и если уж берут кредиты, то для приобретения дорогостоящих товаров долгосрочного потребления — машины, квартиры, дорогой бытовой техники, опасаясь их удорожания. А такие покупки оплачиваются в большинстве случаев наличными.

Впрочем, не все так однозначно. Тот же Росстат РФ фиксирует рост «Индекса благоприятности условий для крупных покупок» в четвертом квартале.

Причина расхождения разных Индексов, возможно, кроется в неоднородности настроений россиян разного возраста, а ведь именно они определяют данный показатель. Так, по данным того же Росстата в IV квартале 2018 г. хотя «Индекс потребительской уверенности» снизился на 4 пп. в сравнении с предыдущим кварталом у среднего поколения (30−49 лет) и на 3 пп. у тех, кому 50+, но увеличился на 1 пп у молодого поколения (16−29 лет). Кстати, молодежь оказалась и единственной стратой, которая позитивно смотрит в будущее: «Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России» вырос на 1 пп.

Об изменении потребительского поведения свидетельствует не только смена предпочтений вида денег. Так, еще в ноябре 2018 года GfK Rus зафиксировала падение рынка FMCG, объясняя это низкой инфляцией и излишним усердием производителей и ритейлеров в проведении промоакций. Аналитики GfK считают, что некоторые участники рынка недооценивают другие инструменты для стимулирования роста: неценовые промо и новинки — при условии их достаточной рекламной поддержки.

Говоря об изменении потребительского поведения, исследователи GfK полагают, что люди стали рачительнее относиться к покупкам, а также сменились приоритеты. Об этом косвенно говорит рост продаж товаров длительного спроса, ипотеки, кредитов. Кроме этого, есть признаки того, что россияне теперь меньше готовят дома. Об этом свидетельствует в первую очередь сокращение покупок масложировых продуктов и муки. Сейчас же, судя по росту оборотов ресторанного бизнеса (+4%, данные потребительской панели GfK), а также готовой еды, потребитель вновь ищет удобство и экономию времени, которое дают покупка готовой еды и еды на вынос.