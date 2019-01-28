Fabula Branding и Nikoengineering разработали айдентику магазина кондитерских изделий

Группа компаний «Витрум», крупнейший в Беларуси поставщик кондитерских изделий, открывал сеть собственных магазинов. Прежде чем приступать к работе над первой ритейл-точкой, необходимо было создать позиционирование, нейм, логотип и фирменный стиль — эту задачу решила команда Fabula Branding .
Был проведен аудит рынка кондитерских изделий, изучены потребительские инсайты и конкурентное окружение.
Разработанное позиционирование отражает преимущества самой бизнес-модели: в линейку сладостей группы компаний «Витрум» входят самые популярные в категории позиции. Акцент ставится на том, что под торговой маркой продается все самое любимое — исходя из этого был создан нейм «Любимая лавка».
Логотип — леттеринг шоколадного цвета — отсылает потребителя к образу уютной кондитерской. Паттерн-горошек на фоне мягкого голубого оттенка, использующийся как в дизайне интерьера, так и на коробках для сладостей, настраивает на эмоциональную теплоту.
При разработке архитектурного решения для ритейл-точки важно было добиться гармоничного сочетания архитектурного решения и констант фирменного стиля.
Команда Nikoengineering помогла сделать первый магазин сети бренда комфортным и располагающим к себе местом для покупки сладостей.
Дмитрий Кулакевич, директор Nikoengineering:
В результате работы появился четко отформатированный розничный объект, в котором эффективно использованы особенности арендуемого помещения. Нужно отдать должное заказчику, который решился на использование формата самообслуживания для небольшого магазина с весовым сыпучим ассортиментом!
Оригинальная ритейл-концепция была моментально принята покупателями — жителями микрорайона Сухарево (Минск). Еще за несколько недель до открытия «Любимой Лавки» их внимание привлекло необычное оформление фасадов магазина, разработанное дизайнерами Fabula.
А уютная атмосфера интерьера, в котором нашлось место для швейцарской кофемашины, и функциональное торговое оборудование сделали «Любимую Лавку» по-настоящему любимым местом для взрослых и детей с первых дней открытия!