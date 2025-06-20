Устойчивое развитие и технологичность на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме российские компании объявили о новых шагах по развитию устойчивой упаковки и экономики замкнутого цикла. «АБ ИнБев Эфес», производитель алюминия «Русал», компания «Арнест Упаковочные Решения» и ритейлер X5 Group запустили на российский рынок первый напиток в алюминиевой банке с предельно низким углеродным следом. Помимо этого, «АБ ИнБев Эфес» подписала трехлетнее стратегическое соглашение с компанией «Сибстекло». Подробностями пиар-служба «АБ ИнБев Эфес» поделилась с Sostav.

В России выпустили первую алюминиевую банку с ультранизким углеродным следом

В рамках проекта «Русал» поставил алюминий с низким углеродным следом с добавлением более 50% переработанного металла, а «Арнест Упаковочные Решения» произвел банку из специальной алюминиевой ленты, созданной под этот проект.

Генеральный директор «АБ ИнБев Эфес» Николай Тюрников отметил, что проект стал примером циркулярной экономики и синергии ответственного бизнеса. Производственный цикл алюминиевой банки обладает 100% прослеживаемостью на всех этапах — от добычи сырья до производства и дистрибуции. Проект полностью соответствует целям стратегии низкоуглеродного развития России до 2060 года и стратегии устойчивого развития компании до 2035 года.

«Русал» применил технологию инертного анода ALLOW INERTA и использовал более 50% лома, что позволило снизить углеродный след продукта более чем в два раза по сравнению с традиционной технологией. В сочетании с возобновляемой гидроэнергией углеродный след алюминия для банки был снижен до уровня, близкого к 4 тоннам CO₂-экв. на тонну алюминия.

Генеральный директор «Русала» Евгений Никитин подчеркнул, что для этого проекта компания впервые в России применила все доступные способы декарбонизации: алюминий с низким углеродным следом, алюминиевый лом и металл, произведенный с использованием инертного анода. Это стало возможным благодаря инновационным решениям Красноярского алюминиевого завода и научно-технических специалистов компании.

Президент группы «Арнест» Алексей Сагал отметил, что алюминиевая банка — это реальный пример экономики замкнутого цикла, поскольку такую упаковку можно перерабатывать бесконечно, сохраняя ее свойства. Благодаря использованию переработанного сырья и применению низкоуглеродных технологий алюминиевая банка становится экологичным и удобным видом упаковки, который соответствует целям устойчивого развития.

По словам президента X5 Group Екатерины Лобачевой, компания последовательно снижает углеродный след по всей цепочке поставок и стремится предоставлять покупателям выбор в пользу более экологичных решений. Партнерство демонстрирует, что совместными усилиями бизнеса возможно трансформировать упаковочную отрасль и формировать культуру ответственного потребления в России.

Соглашение предусматривает не только выпуск продукции в низкоуглеродной упаковке, но и расширение применения переработанного алюминия, реализацию совместных проектов по раздельному сбору и утилизации упаковки, внедрение устойчивых решений в местах продаж и просветительских инициатив.

Партнерство по развитию экологичной стеклянной упаковки

На форуме «АБ ИнБев Эфес» также подписала трехлетнее стратегическое соглашение с компанией «Сибстекло» — одним из крупнейших производителей стеклотары и утилизаторов стекольных отходов в России. Соглашение расширяет сотрудничество, начатое в 2023 году, и направлено на развитие экологических инициатив и внедрение инноваций для снижения воздействия на окружающую среду.

В 2023 году партнеры успешно запустили производство сверхлегкой стеклянной бутылки весом 235 граммов и начали использовать переработанное стекло в производстве. В 2025 году компании планируют снизить вес стеклянной бутылки до 220 граммов, а в дальнейшем — до 215 граммов, что позволит еще больше сократить потребление ресурсов.

Кроме того, планируется значительное увеличение доли переработанного стекла в производстве: до 65% для коричневых бутылок и до 35% для прозрачных. Партнеры также работают над внедрением экологичных решений для других видов упаковки, в том числе над использованием многоразовых полимерных поддонов и оптимизацией упаковочной пленки за счет снижения ее плотности.

Исполнительный директор «АБ ИнБев Эфес» Станислав Каплан отметил, что компания видит своей задачей не только модернизацию упаковки, но и вклад в достижение национальных стратегических целей, включая стимулирование экономики замкнутого цикла и промышленную трансформацию регионов.

Генеральный директор «Сибстекло» Антон Мор подчеркнул, что компании совместно добиваются экологической эффективности, ограничивая расходование первичного сырья за счет утилизации стеклоотходов. По его словам, «Сибстекло» не просто поставляет бутылки, но строит партнерские отношения на основе общих ценностей, включая заботу об экологии.

Важной частью соглашения стало внимание к комплексному социально-экономическому эффекту в регионах. Компании будут развивать производственно-сбытовые цепочки, способствующие снижению экологического следа, росту занятости, увеличению налоговых поступлений и поддержке местных сообществ.

Проекты компаний подчеркивают важность стратегического взаимодействия для развития устойчивых решений и демонстрируют вклад бизнеса в реализацию государственной стратегии низкоуглеродного развития и формирование экономики замкнутого цикла в России.