«Пятый канал»: успешные проекты каждый день

По предварительным данным, в 2024 году доля в ключевой для канала аудитории «Все 25−59» доля 6,8%, а это четвертое место среди каналов «большой пятерки». В базовых аудиториях «Все 4+» и «Все 18+» «Пятый канал» входит в тройку лидеров федеральных каналов. Доля составила 7,7% и 8,0% соответственно, что обеспечило Пятому третье место национального эфира. С 2010 года доля в аудитории «Все 18+» выросла почти на 300%, а в ключевой аудитории «Все 25−59» — более чем на 230%. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе.

Лидерство сегмента женской аудитории и успехи в прайм-тайме

Сериалы и программы собственного производства в рабочие дни ноября в тайм-слоте 19:00—00:00 в женской аудитории возрастного сегмента «25−59» собрали долю 9,7%. Показ легендарного «Следа», детектива «Великолепная Пятерка» и информационно-развлекательной программы «Светская хроника» обеспечили каналу первое место в прайме.

По итогам трех осенних месяцев «Пятый канал» является абсолютным лидером по средней доле за сутки в целом — 7,4% — в женской аудитории «25−54». В рабочие дни с 1 января по 30 ноября этот показатель составляет 7,6% и первое место федерального эфира.

Детективная линейка

В 2024 году в эфире «Пятого канала» вышло почти 650 премьерных детективных серии собственного производства и 125 часов программного контента. Зрители также увидели 3 286 непремьерных детективных эпизодов. Показ детективной линейки в рабочие дни с понедельника по четверг в тайм-слоте 21:30—00:00 принес телеканалу второе место в женской аудитории возрастного сегмента «25−59» с долей 9,8% и третье место в ключевой аудитории «Все 25−59» с долей 7,6%.

Успехи отдельных проектов

Сериал «Настоящий» с Егором Пазенко в главной роли стал абсолютным лидером телесмотрения в сентябре в своем-тайм-слоте.

Сериал «Свои» занял 2 место в своем тайм-слоте в женской аудитории «25−59» с долей 9,5%.

«Великолепная Пятерка» завоевывает все большее признание зрителей, с долей 10,3% в прайм-тайме по будням.

Детектив «Условный мент» с Денисом Рожковым в главной роли занял второе место субботнего эфира в аудиториях «Все 18+» и «Все 25−59».

Детективная новинка «Изгой. Нечисть» с Андреем Фроловым заняла первое место в ключевой аудитории канала «Все 25−59» с долей 9,2%.

Новый детектив телеканала «Закон тайги» с Александром Дьяченко в главной роли в июне занял первое место в аудитории «Все 25−59» с долей 9,8%. Титры к этому детективу получили бронзовую награду престижной индустриальной премии «МедиаБренд» в номинации «Лучшие титры фильма или сериала».

Премьерный показ детектива «Пилигрим» также обеспечил каналу 2 место в ключевой аудитории «Все 25−59» с долей 8,2%. Сериал «Наш спецназ» по воскресеньям входил в топ-3 проектов выходного дня с долей 9,8% в базовой аудитории «Все 18+». Специальные выездные серии, съемки которых проходили в Ингушетии, заняли второе место среди проектов выходного дня в этой же аудитории.

Эпизоды о спящих агентах «Стражи Отчизны» продолжили наращивать показатели. Доля премьерных серий 30 июня составила 9,5% и 7,4% в аудиториях «Все 18+» и «Все 25−59».

В 2025 году зрителей ждут премьерные эпизоды детективов «Закон тайги», «Настоящий», «Условный мент», «Великолепная Пятерка», «Свои», «Витязи», «Лицемеры», «Наш спецназ», «Филин», «Дом с ментами», «Изгой. Отцы», «Пилигрим», «Стражи Отчизны» и несколько оригинальных новинок с популярными российскими актерами Максимом Дроздом, Кириллом Полухиным, Андреем Федорцовым, Яковом Шамшиным и другими.

Информационные и развлекательные проекты

Оперативное и объективное освещение новостной повестки в стране и мире остается визитной карточкой канала. Информационный выпуск новостей «Известия» по будням в полночь занимает третье место в рейтинге федеральных каналов с долей 10,4% в базовой аудитории «Все 18+». Итоговый выпуск программы с обзором главных новостей в России и мире собирает у экранов телевизоров по субботам в полночь 9,0% телезрителей страны старше 18 лет. А это второе место национального вещания.

Седьмой сезон выходит в эфир информационно-развлекательная программа «Светская хроника» о жизни звезд шоу-бизнеса. Программа занимает второе место в вечернем прайме пятницы с долей 9,2% в женской аудитории возрастного сегмента «25−59». Также второе место у документального проекта «Они потрясли мир». Ему отдают предпочтение 9,6% телезрительниц страны в возрасте от 25 до 59 лет.

Два года выходит в эфир познавательный проект «Знание-сила», который рассказывает о новых технологиях, изобретениях, инновационных производствах и научных разработках. Проект развеивает миф о том, что наука доступна лишь узкому кругу людей, показывает и доказывает, что в наше время быть ученым — это модно. В федеральном эфире выпуски посмотрел 37 млн человек — почти каждый четвертый житель нашей страны. У проекта есть и неожиданный положительный побочный эффект, эта программа стала площадкой для экспертов, которые хотят делиться своими знаниями.

Новинки

Программная линейка пополнилась в 2024 году сразу тремя проектами. В марте состоялась премьера познавательной программы «НоваЯ» с Анной Семенович. Каждую субботу команда красоты помогает девушкам меняться внешне и внутренне. В программе раскрываются актуальные тренды, лучшие советы бьюти-блогеров, рекомендации от специалистов косметологии, психологии, фитнеса, а также секреты красоты от звезд. «НоваЯ» помогает современной женщине быть лучшей на работе, дома, в отношениях и в воспитании детей.

В мае состоялась премьера кулинарной новинки «Фирменный рецепт с Емельяненко», в которой известный шеф-повар отправляется в гости к знаменитостям и вместе они готовят блюда, открываю гастрономические и семейные секреты из жизни звезд. За это время участниками программы стали Согдиана, Кирилл Андреев, Катя Лель, Константин Соловьев, Тарзан, Стас Пьеха, Шура, Анастасия Волочкова, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Лена Катина и Дмитрий Спиридонов, группа «Корни».

С 4 октября в утреннем эфире телеканала выходит еженедельная познавательная программа «Ваше здоровье!». Ведущий — мануальный терапевт и невролог Сергей Длин рассказывает зрителям о том, как сохранить свое здоровье, молодость и красоту, знакомит с последними разработками в области здравоохранения, фармацевтики, хирургии. Соведущая программы актриса Анастасия Макеева делится личным опытом и общается с экспертами из различных областей. В каждом выпуске передачи — зарядка от профессиональных спортсменов, полезные рецепты, много здорового юмора и эффективных советов, необычные эксперименты, яркие перформансы, интерактивы со звездными гостями, интересные факты о медицине. Причина успеха программы — уникальное сочетание образовательного контента, практических советов и медицинских экспериментов.

Благотворительные проекты

Более десяти лет на канале выходит социальный проект «День ангела», помогает детям, оставшимся без попечения родителей, влияет на общенациональном уровне на сознание людей и в то же время приносит ощутимые результаты. За время существования проекта уже 428 детей обрели родной дом, сотни женщин и мужчин стали счастливыми и заботливыми родителями для маленьких ангелов, которые так нуждались в их любви. В ноябре проект занял первое место конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая корпоративная программа (проект) поддержки семьи».

Еще одна важная составляющая социально-преобразующего контента «Пятого канала» — телемарафон «День добрых дел». Он выходит каждый четверг и рассказывает историю одного ребенка, которому требуется дорогостоящее лечение. И неравнодушные телезрители откликаются на призыв о помощи. На 1 декабря 2024 года в благотворительные фонды перечислено 5 138 259 802 руб., спасены тысячи детей, а их родители получили уверенность в завтрашнем дне своего ребенка.

Рекордные «Алые паруса»

Много лет «Пятый канал» является организатором водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» и ведет прямую трансляцию праздника выпускников в эфире, на сайте телеканала и в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. В 2024 году легендарный выпускной собрал рекордную аудиторию. Фантастическое водно-пиротехническое шоу и грандиозный концерт российских звезд на Дворцовой площади посмотрели почти 37 млн человек по всему миру. Международный телевизионный охват события составил 25,5 млн человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети — 11,3 млн.

Праздник «Алые паруса» в прямом эфире телеканала посмотрело 7,7% телезрителей страны в ключевой для канала аудитории «Все 25−59». Это рекордный показатель доли за последние 17 лет. Трансляция водно-пиротехнического шоу на «Пятом канале» заняла первое место федерального эфира в этой же ключевой аудитории «Все 25−59». В ночь с 28 на 29 июня доля составила 11,4%.

В Москве трансляция водной феерии стала настоящим эфирным событием и продемонстрировала рекордные результаты. В аудитории «Все 25−59» доля составила 15,2%, в два раза выше, чем годом ранее, и обеспечила «Пятому» лидирующую позицию среди всех федеральных каналов в тайм-слоте 00:41—01:05 .

Проект «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала». В этом году он был приурочен к Году семьи, который проходил в России.

Использование нейросетей

В этом году «Пятый канал» повторил опыт сотрудничества с нейросетями и подготовил яркий визуальный контент для промокампании самого красивого праздника, который уже много лет является визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

Проморолик был создан командой «Пятого канала» в смешанной технике — реальные съемки, съемки по технологии motion capture, обработка в трехмерной анимации. Основным кей-вижуал референсом заставки послужила картина Марка Шагала «Над городом». Были проделаны тесты в разных нейросетях для поиска подходящего стиля изображения. В эпизоде «Встреча» была проведена съемка настоящих танцоров на циклораме. Потом её проработали в трехмерных программах и нейросетях. Эпизод «Любовь» стал симбиозом старого и нового понимания компьютерной графики в постпродакшене: трехмерная анимация, анимация в нейросетях, ротоскопинг и техническая обработка с помощью искусственного интеллекта. Финальная стилизация была выполнена также с помощью ИИ.

Постер выпускного был размещен на улицах города Санкт-Петербург, на сайте «Пятого канала» и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Визуальный контент появился и во время трансляции водно-пиротехнического шоу в эфирах других федеральных каналов. Ключевым образом в постере и заставке к трансляции стала также композиция картины Марка Шагала «Над городом». Сюжет с полотна великого художника помог передать легкость, свободу и желание творить, которые возникают при первой влюбленности.

«Пятый канал» в Digital

В 2024 году «Пятый канал» продолжил активно развиваться в интернет-пространстве, значительно выросло количество просмотров сайта. В период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года количество уникальных пользователей на сайте «Пятого канала», в рамках еженедельного подсчета, составило 213,5 млн. Просмотры контента подошли к отметке в 450 млн. 6 февраля 2024 был установлен абсолютный рекорд суточной посещаемости за всю историю сайта — 2 546 446 уникальных пользователей, по данным LiveInternet.

По данным сервиса «Яндекс. Метрика», вторая неделя февраля 2024 года также стала рекордной — 5 899 499 уникальных пользователей. Только за сентябрь просмотры контента ресурса составили 45,9 млн. Это более чем в три раза превышает цифры за сентябрь 2023 года. Количество уникальных посетителей за сентябрь 2024 года также составило рекордные 25 млн.

Официальный аккаунт сайта на платформе «Дзен» — «Пятый канал — Новости и видео» — привлек внимание свыше 350 тыс. новых подписчиков. 17 марта 2024 года аккаунт сайта «Пятого канала» получил памятную кнопку от платформы «Дзен» за достижения отметки в 500 тыс. подписчиков. А уже к ноябрю у аккаунта было более 748 тыс. Количество просмотров контента составило 279,5 млн. В целом же, аккаунт «Пятого канала» в «Дзене» занял первое место среди поставщиков видеоконтента на платформу среди всех отечественных СМИ.

Число подписчиков в официальных аккаунтах «Пятый канал. Телеканал» также выросло на 12,84% до 460 тыс. человек. На интернет-ресурсах телоеканал достиг исторических рекордов за всю историю размещения контента на площадках. На трех видеохостингах общее количество просмотров сериалов и программ за 2024 год превысило 650 млн. Число пользователей составило более 4 млн. Так, количество просмотров и подписчиков увеличилось в 30 и 20 раз соответственно. Абсолютным хитом стал сериал «Закон тайги» — детективную новинку посмотрели более 70 млн раз.

Особое внимание в уходящем году «Пятый канал» уделил коротким форматам видео. Их вышло около 3 тыс. В топ просмотров лидируют Shorts к проектам «Условный мент», «Великолепная Пятёрка», «Филин» и «Настоящий».

«Пятый» на международной орбите и в онлайн-кинотеатрах

Международная версия «Пятого канала» на сегодняшний день представлена на территории всех стран мира и составляет около 5 млн человек. Канал продолжил активно развивать сотрудничество с ведущими онлайн-платформами. Контент телеканала представлен в кинотеатрах «Иви», Wink, «Кинопоиск», Okkо, KION и другими. Новые серии франшиз «Наш спецназ», «Пилигрим», «Условный мент», «След» и других детективов пользуются популярностью у подписчиков платформ и постоянно входят в топ зрительских предпочтений по просмотрам.

В новогоднюю ночь «Пятый» готовит всем своим телезрителям подарок — уникальное «Музыкально-кулинарное шоу "Поём и готовим"» с участием ведущих популярных программ канала и актеров сериалов.