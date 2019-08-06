Ушла из жизни fashion-директор ЦУМа и вице-президент Mercury Алла Вербер

Ее называли «самым могущественным байером одежды в мире». По разным источникам, причиной смерти стала или продолжительная болезнь, или обширный инфаркт.

Алла Вербер страдала от онкологии, рак крови у нее обнаружили еще в 2009 году. Ей удалось его побороть, наступила ремиссия, однако именно рак многие считают основной причиной смерти бизнесвумэн.

По информации СМИ на данный момент, Алла Вербер почувствовала себя плохо после ужина (женщина отдыхала в Италии). Врачи зафиксировали у Вербер анафилактический шок, в результате которого чего наступил отказ органов и обширный инфаркт. Сегодня около 16:00 Алла Вербер скончалась.

Алла Вербер училась менеджменту в Канаде, интересовалась модой, живописью и дизайном. Затем она стала байером: приобретала образцы коллекций одежды и запускала их в производство на фабриках. В 1984 году в Торонто она открыла свой первый модный бутик Katia of Italy, превратив его в целую сеть.

В Россию Вербер вернулась в 90-е. Она первая привела в страну высокую моду — в Москве появились Dolce&Gabbana, Gucci, Prada и другие топ-бренды.

С 1993 года Вербер сотрудничала с компанией Mercury, на момент смерти она являлась ее вице-президентом. После приобретения Mercury ЦУМа Алла стала его фэшн-директором в 2003 году и оставалась им до сих пор.

Только за первые 8 лет своей работы в ЦУМе Вербер представила 1500 брендов одежды со всего мира и сумела приучить российский бомонд к шопингу высочайшего класса в России. Американские фэшн-эксперты не раз называли ее «самым могущественным байером одежды в мире».

Алла Вербер была одним из самых или даже самым влиятельным лицом в российской модной индустрии. Коллеги считались с ее мнением, светская общественность всегда была внимательна к ее выбору, а эксперты модной отрасли неоднократно отмечали ее заслуги в бизнесе.

Алла Вербер была Кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2011), обладала премией World Fashion Awards в номинации «Персона года в модной индустрии» (2012) и премией Brand Awards как представитель «лучшего department store года» (2013).