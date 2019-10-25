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25.10.2019 в 09:10

Уральская сеть «Золотое яблоко» открывает магазин нового формата в Москве

Новая марка получит название Applebox

Сеть парфюмерных магазинов из Екатеринбурга откроет магазин нового формата в районе станции метро Варшавская в кинотеатре «Ангара», сообщают «Ведомости». Они ссылаются на поставщиков косметической продукции бренда.

«Ангара» открыта с 21 октября, пока кинотеатр работает в тестовом режиме. Она принадлежит девелоперу ADG Group, который в 2014 году на аукционе приобрел у правительства Москвы 39 старых советских кинотеатров. После реконструкции они начнут функционировать как районные торговые центры с кинотеатрами корейской CJ CGV, магазинами цифровой техники m_mobile, которые развивает «М.Видео», супермаркетами «Лента», пунктами выдачи заказов и др. Инвестиции в проект — 57 млрд рублей.

В Москве первые магазины уральской сети парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» появились в 2017 году. Сеть, у которой на тот момент было семь магазинов в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске, планировала охватить все города-миллионники. Эксперты объясняли быстрое развитие сети разнообразием ассортимента — покупателям предлагалась и люксовая парфюмерия, и товары массмаркета.

Недавно GfK выяснила, что россияне стали меньше покупать декоративную косметику. Чаще всего косметику и средства по уходу покупают со скидкой в «Магните», «Пятерочке» и «Ленте».

Золотое яблоко Applebox
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