Огонь, молния и палец вверх: Unisender выяснил, какие эмодзи используют в email-рассылках

Российский сервис email-рассылок Unisender проанализировал более 3 млрд отправленных писем. Примерно каждая третья тема письма — с эмодзи. В топе — 🔥, ⚡, 🎁, 💥 и 😍. Но в разрезе тематик бизнеса и географии картина меняется.

Анализ 3,156 млрд писем, отправленных с января по октябрь 2023 года через сервис компании, показывает, что примерно каждое третье письмо (1,096 млрд) в своей теме содержит эмодзи.