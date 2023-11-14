Огонь, молния и палец вверх: Unisender выяснил, какие эмодзи используют в email-рассылках

Российский сервис email-рассылок Unisender проанализировал более 3 млрд отправленных писем. Примерно каждая третья тема письма — с эмодзи. В топе — 🔥, ⚡, 🎁, 💥 и 😍. Но в разрезе тематик бизнеса и географии картина меняется.
Анализ 3,156 млрд писем, отправленных с января по октябрь 2023 года через сервис компании, показывает, что примерно каждое третье письмо (1,096 млрд) в своей теме содержит эмодзи.
Григорий Бахин, директор по маркетингу Unisender:
Эмодзи — хороший инструмент email-коммуникаций. Главное — использовать его в меру и по делу.
Да, смайлики могут помочь привлечь внимание, выделиться на фоне других писем, передать эмоции, а также сократить количество текста в теме. Но есть исследование Nielsen, которое показывает, что письма с эмодзи иногда воспринимаются как менее ценные и вызывают негатив. И что добавление эмодзи в тему письма не увеличивает вероятность выбора этого письма.
При работе над визуалом рассылок важно не забывать о других составляющих высоких OR, CTR и ROI — грамотной стратегии, качестве базы, сегментации, персонализации и автоматизации.