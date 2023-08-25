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25.08.2023 в 11:50

Uniqlo не изменила решение о приостановке деятельности в России

Компания ответила на сообщения СМИ о том, что она отказалась от аренды всех помещений под российские магазины

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Японская компания Fast Retailing, которой принадлежит бренд одежды Uniqlo, заявила о «неизменности статуса» своего бизнеса в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«По поводу бизнеса в России: статус о временной приостановке существующего бизнеса не изменился», — уточнили агентству в компании.

Ранее «Ведомости» писали, что Uniqlo отказалась от аренды всех помещений под российские магазины. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько заверила издание, что все контракты по аренде помещений сеть разорвала со штрафными санкциями. Малахатько также рассказала, что Uniqlo уволила весь персонал в России, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

В октябре прошлого года после информации в СМИ о том, что компания уходит с российского рынка, представитель Fast Retailing заявила РИА Новости, что статус временной приостановки работы остается без изменений.

До марта 2022 года в России работали 50 магазинов Uniqlo. На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. В начале августа 2023-го сообщалось, что у бренда в стране осталось около 10 магазинов. При этом арендодатели, несмотря на поступающую оплату от компании, предлагали помещения российским и турецким брендам.

Uniqlo Россия Японский бренд
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