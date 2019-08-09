Unilever и METRO помогут детям с врожденными болезнями сердца

Компания Unilever и ритейлер METRO объявили о начале благотворительной акции в поддержку детей с врожденными болезнями сердца, сообщается в пресс-релизе. С 8 августа по 4 сентября в Фонд «Детские сердца» будет перечисляться по 1 рублю с товаров ООО «Юнилевер Русь», купленных в торговых центрах METRO.

Акцию можно поддержать, купив один из 25 брендов: косметики, бытовой химии и пищевой продукции: AXE, Brooke Bond, Calve, Camay, Cif, Clear, Closeup, Domestos, Dove, Glorix, Happy Moments, Knorr, Lipton, Rexona, Saito, Sir Thomas Lipton, Timotei, TRESemme, «Балтимор», «Бархатные Ручки», «Инмарко», «Лесной Бальзам», «Сто рецептов красоты», «Черный Жемчуг» и «Чистая Линия».

За тем, как идет акция, можно наблюдать на сайте www.promonado.ru/metro_charity. Там работает онлайн-счетчик собранных средств и регулярно обновляется отчет об их использовании: информация о ребенке, для которого идет сбор, и история ранее оплаченных лечений.

Ирина Антюшина, руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России, Украине и Беларуси: Unilever и METRO известны как социально ответственные компании, которые придерживаются принципов устойчивого развития и в мире, и в России — поэтому партнерство сложилось закономерно и легко. Мы рады, что для благого дела удалось объединить более двух десятков брендов, столь любимых россиянами, и крупную розничную сеть. Уверены, что благодаря этому сотрудничеству фонд «Детские сердца» сможет оказать грамотную и действенную помощь детям, которые в ней так нуждаются.