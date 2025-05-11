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18+
11.05.2025 в 12:04

Умерла журналистка The Bell Ирина Панкратова

Расследователь и лауреат «Редколлегии» скончалась после тяжелой болезни на 39-м году жизни

Журналистка-расследователь The Bell Ирина Панкратова умерла 10 мая 2025 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 38 лет, пишет РБК.

Ирина Панкратова начала карьеру в региональных СМИ, работала в «Деловом Петербурге» и РБК, а с 2019 года работала специальным корреспондентом The Bell. Панкратова специализировалась на экономических расследованиях и зарекомендовала себя как один из самых точных и бескомпромиссных авторов в жанре деловой журналистики.

За годы работы Ирина Панкратова стала лауреатом нескольких профессиональных премий, включая «Золотое перо» и «Редколлегию». Ее материалы касались резонансных тем — от расследований, связанных с крупными бизнес-структурами, до коррупционных схем.

Панкратова проходила лечение в Германии, но, несмотря на усилия врачей и близких, болезнь оказалась неизлечимой.

Коллеги вспоминают Ирину как человека с высочайшей профессиональной планкой, внутренней этикой и редким сочетанием смелости и скромности. Ее уход стал тяжелой утратой для всего российского медиа-сообщества.

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