Умер легендарный телеведущий Юрий Николаев

Умер легендарный ведущий Юрий Николаев. Телевидению он отдал полвека. В декабре ему должно было исполниться 77 лет.

Карьера Николаева начиналась в театре и кино. На телевидение он пришел как актер — первое время играл в телепостановках. Вскоре на него обратило внимание руководство Центрального телевидения, и ему предложили стать ведущим программы «Вперед, мальчишки!». Он проработал в этой передаче два года.

В 1974 году его утвердили в отдел дикторов Центрального телевидения. В 70−80-х годах артист вел новостные и развлекательные программы, в числе которых новогодний «Голубой огонек», передача «Спокойной ночи, малыши!» и фестиваль «Песня года».

Его детище «Утренняя почта» — музыкальная передача, с которой начиналось утро воскресенья для миллионов советских людей. Однако главным своим проектом сам Николаев считал музыкальную передачу «Утренняя звезда». Ее премьера состоялась на «Первом канале» в 1991 году и стала путевкой в жизнь для многих начинающих исполнителей, таких как Валерия, Юлия Началова, Ани Лорак, Алсу, Сергей Лазарев.

В 1995 году Николаев был одним из продюсеров развлекательной программы «Угадай мелодию!». Некоторое время артист являлся художественным руководителем Московского телеканала, а также входил в редакционный совет мужского журнала Владислава Листьева «Медведь».

В 2000-х годах Николаев вел популярные шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами» на канале «Россия 1». Позднее он перешел на «Первый канал», где с 2009 по 2016 годы вел программу «Достояние Республики». Николаев удостоен звания народного артиста России.