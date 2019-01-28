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28.01.2019 в 16:50

Умер Асхат Кутлалиев

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Первое чувство, которое охватывает, когда узнаешь об этом, — оторопь. Казалось, что большего жизнелюбца, чем Асхат, просто не бывает. И это при том, что вся его профессиональная жизнь последние лет 30 была связана с цифрами. Как он умудрялся? И если бы только это.

Асхат был нашей совестью. Только такой человек, как он, мог в свое время создать общеотраслевую площадку на сайте одного из участников рынка, будучи сотрудником этой компании. Речь о форуме GfK. Его мнению доверяли абсолютно. Он был душой этого сообщества, которое собиралось, как многие помнят, не только виртуально, но и вполне реально — в «Табакерке». На последней «Груше» он говорил о том, что есть идеи возродить все на новом уровне. Теперь уже вряд ли получится.

С Асхатом было очень интересно обсуждать что-либо по работе. Его глаза загорались, казавшаяся бесконечной эрудиция («Ко мне же сходятся 40 разных показателей!») позволяла ему сопоставлять несопоставимое и делать при этом корректные выкладки. И цифры, и люди были ему интересны. Он вообще производил впечатление человека, нашедшего себя в этой жизни. Невозможно привыкнуть к тому, что теперь надо говорить о нем в прошедшем времени. Что он не есть, а был. Светлая память.

Дмитрий Фролов, заместитель главного редактора Sostav.

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