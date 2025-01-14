UM выиграло тендер «Додо Пиццы»

Ключевые бизнес-задачи «Додо Пицца»: привлечение новых клиентов, повышение лояльности к бренду, укрепление позиций на рынке общественного питания и развитие онлайн-продаж и доставки. Команда UM (группа ) предложила кост-эффективную медийную стратегию, комплексно работающую на все задачи бренда. А также поделилась с Sostav процессом работы.

Одним из ключевых предложений агентства стала аналитика достройки охвата альтернативного ТВ к классическому. Совместно с коллегами из агентства Initiative (группа АДВ), команда произвела расчет достройки охвата и сформировала стратегию, которая позволила увеличить аудиторию рекламных кампаний и обеспечила эффективность охватов.

Важным элементом новой стратегии также стал технологичный мониторинг ТВ-кампаний в режиме реального времени. Эта технология предоставляет клиенту доступ к аналитике текущих размещений, сеткам вещания и прогнозным показателям, что позволяет оперативно принимать решения и корректировать стратегию для достижения бизнес-целей.