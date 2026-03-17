Уход глобальных игроков: как бренд красок строит доверие с аудиторией через дизайн

Radar вместе с ООО «Звезда-Эм», производителем автомобильных лакокрасочных материалов, разработали легенду бренда, позиционирующий слоган и дизайн упаковки, чтобы занять освободившуюся нишу и выстроить доверие с профессионалами рынка. О том, как это получилось, команда проекта рассказала Sostav.

Задача

После ухода международных игроков рынок автокрасок оказался в сложной ситуации. Формально ассортимент сохранился, но привычные эталоны качества, визуальные коды и язык профессионального доверия исчезли. Российские бренды при этом выставляют на полки краски, дизайн которых отвлекает от главных функций. В этих условиях сложно отделить надежный продукт от компромиссного.

Перед командой Radar стояла задача не просто обновить упаковку Max Paint, а запустить местный бренд.

Решение

При погружении в контекст поняли, что на рынке лакокрасочных изделий много визуального шума: яркие цвета, сложные формы, этикетки, перегруженные текстом и дизайн-элементами. Мы с Max Paint пошли в противоположную сторону.

Решением стала «техническая эстетика». Логотип, геометрия, палитра и металлические оттенки создали ощущение дисциплины и контроля. Структура этикеток, система пиктограмм и контейнеры с усеченными углами упростили выбор краски — стало понятнее, какую банку лучше применять и как.

Модульная система этикеток помогла масштабировать дизайн под разные линейки и форматы без потери целостности.

Алексей Панов, старший дизайнер Radar: Проанализировав бенчмарки, увидели, что рынок лакокрасочной визуально перегружен. Чтобы выделить Max Paint, мы ушли от декоративной избыточности и выбрали путь в противоположном направлении — чистоты и выверенности. Так родилась минималистичная дизайн-система этикеток, передающая характер бренда. Мы вдохновились средой автосервисов, отказались от лишних деталей в пользу «технической эстетики»: геометрии, строгой типографики, металлических оттенков.

Результат

Новый визуальный стиль Max Paint помог бренду выделиться в категории и усилить доверие со стороны колористов и маляров.