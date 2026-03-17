Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2026 в 13:30

Уход глобальных игроков: как бренд красок строит доверие с аудиторией через дизайн

Создание уникальной идентичности продукта в условиях импортозамещения

2

Radar вместе с ООО «Звезда-Эм», производителем автомобильных лакокрасочных материалов, разработали легенду бренда, позиционирующий слоган и дизайн упаковки, чтобы занять освободившуюся нишу и выстроить доверие с профессионалами рынка. О том, как это получилось, команда проекта рассказала Sostav.

Задача

После ухода международных игроков рынок автокрасок оказался в сложной ситуации. Формально ассортимент сохранился, но привычные эталоны качества, визуальные коды и язык профессионального доверия исчезли. Российские бренды при этом выставляют на полки краски, дизайн которых отвлекает от главных функций. В этих условиях сложно отделить надежный продукт от компромиссного.

Перед командой Radar стояла задача не просто обновить упаковку Max Paint, а запустить местный бренд.

Решение

При погружении в контекст поняли, что на рынке лакокрасочных изделий много визуального шума: яркие цвета, сложные формы, этикетки, перегруженные текстом и дизайн-элементами. Мы с Max Paint пошли в противоположную сторону.

Решением стала «техническая эстетика». Логотип, геометрия, палитра и металлические оттенки создали ощущение дисциплины и контроля. Структура этикеток, система пиктограмм и контейнеры с усеченными углами упростили выбор краски — стало понятнее, какую банку лучше применять и как.

Модульная система этикеток помогла масштабировать дизайн под разные линейки и форматы без потери целостности.

Алексей Панов, старший дизайнер Radar:

Проанализировав бенчмарки, увидели, что рынок лакокрасочной визуально перегружен. Чтобы выделить Max Paint, мы ушли от декоративной избыточности и выбрали путь в противоположном направлении — чистоты и выверенности. Так родилась минималистичная дизайн-система этикеток, передающая характер бренда. Мы вдохновились средой автосервисов, отказались от лишних деталей в пользу «технической эстетики»: геометрии, строгой типографики, металлических оттенков.

Результат

Новый визуальный стиль Max Paint помог бренду выделиться в категории и усилить доверие со стороны колористов и маляров.

Кристина Белоусова, маркетолог Max Paint:

Мы получили от Radar именно тот результат, на который рассчитывали: современный и узнаваемый образ Max Paint. Самая частая оценка от внутренней команды и партнеров — «стильно». И для нас это было важно. Мы часто слышали фразу: «Банки в такой упаковке не стыдно ставить на полки». Это лучше всего показывает, как обновление укрепило восприятие бренда в торговых точках.

Radar «Звезда-Эм»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.