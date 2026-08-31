Убыток девелопера «Брусника» в первом полугодии составил 1,4 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года чистый убыток российского застройщика «Брусника» увеличился на 24% год к году, до 1,4 млрд руб. Это связано с высокой стоимостью обслуживания заемного капитала. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

Консолидированная выручка компании увеличилась на 104%, до 73,6 млрд руб., валовая прибыль — на 91%, до 28,5 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли снизилась на 2 процентных пункта (п. п.), до 39%.

EBITDA выросла в 2,4 раза, до 26,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — на 6 п.п., до 37%. Показатель чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев составил 2,98х против 3,92х в начале года.

В планах компании: выполнение производственной и сбытовой программ, повышение операционной эффективности, наращивание строительной готовности и своевременный ввод объектов, а также старт строительства новых домов во всех городах присутствия застройщика.

Ранее Sostav рассказал, как «Брусника» сэкономила 70% времени и перестала терять инсайты в тысячах звонков.