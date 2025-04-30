У россиян вырос спрос на услуги по разработке чат-ботов

В марте спрос на услуги разработчиков чат-ботов увеличился в целом по России на 84% в годовом выражении, в Москве и Подмосковье — вдвое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Профи.ру».

В список IT-услуг, которыми россияне активно интересовались за прошедший год, вошли «помощь программистов», разработка ботов в Telegram, программирование 1C, программирование в Excel и data science.

Эксперты объясняют рост спроса на услуги разработчиков чат-ботов желанием предпринимателей автоматизировать коммуникацию с клиентами, особенно в мессенджерах. Боты помогают небольшим фирмам справиться с поступающими запросами покупателей и обходятся дешевле кол-центров.

Ранее сообщалось, что траты компаний на продвижение через Telegram-ботов могут превысить 1 млрд руб. Тем временем Sostav разобрался, почему чат-боты становятся ключевым инструментом бизнеса.