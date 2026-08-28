У «Чистой линии» возник спор с наследницей автора скульптуры «Рабочий и колхозница»

Производитель мороженого «Чистая линия» подал три иска в Суд по интеллектуальным правам. Заявления поданы 25 августа, третьим лицом в них указана Анастасия Рождественская (правнучка скульптора Веры Мухиной, которая является автором монумента «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве). Иным лицом в исках указан Роспатент. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

«Чистая линия» просит суд признать ненормативные правовые акты недействительными. Суть претензий компании не раскрывается. Заседание по одному из дел намечено на 28 сентября.

В товарных знаках «Московская лакомка», принадлежащих «Чистой линии», использовано изображение «Рабочего и колхозницы».

Рождественская получила по наследству авторские права на все произведения изобразительного искусства и литературно-критические произведения прабабушки. Исключительные права на скульптуру «Рабочий и колхозница» ни ее автор, ни наследники другим лицам не передавали. Также они не согласовывали регистрацию товарных знаков «Чистой линии», пишет Shopper's.

В декабре 2024 года Рождественская оспорила в суде отказ Роспатента удовлетворить ее возражения против товарных знаков «Московская лакомка». Роспатент пытался оспорить решение в вышестоящих инстанциях, но получил отказ. Верховный суд также отказался от рассмотрения дела.

Рождественская подала жалобу на три товарных знака «Чистой линии», связанных с мороженым «Московская лакомка». Рассмотрение пройдет в Палате по патентным спорам 15 сентября.

По словам экспертов, в новых исках «Чистая линия» может оспаривать новое решение Роспатента, касающееся регистрации ее товарных знаков. Если решение будет не в пользу компании, она потеряет исключительное право на спорные товарные знаки. Тогда производителю придется изменить брендинг, чтобы избежать нарушения авторских прав на скульптуру «Рабочий и колхозница».