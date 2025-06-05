Банки и операторы связи уходят из Telegram

С 1 июня 2025 года в России вступили в силу поправки, запрещающие банкам и операторам связи использовать иностранные мессенджеры для обслуживания клиентов. Это вынудило крупнейшие банки и телеком-компании прекратить консультации клиентов в Telegram, WhatsApp и других зарубежных сервисах. В частности, ВТБ и ПСБ официально перевели свои чат-боты во «ВКонтакте» и на платформу Max, входящие в группу VK. Об этом сообщает Forbes.

В ПСБ подтвердили, что их цифровой бизнес-ассистент «Катюша» больше не предоставляет консультации в Telegram и теперь работает исключительно на отечественных площадках. ВТБ также уведомил клиентов о прекращении поддержки в иностранных мессенджерах, сосредоточив цифровой сервис в мессенджере VK, на сайте и в мобильном приложении банка. Представители обоих банков подчеркнули, что все базовые операции и консультации доступны в новых каналах.

Аналогичные меры приняли телеком-операторы: «Акадо», Prolink и «Мотив» отказались от общения с абонентами в зарубежных сервисах. В «Ростелекоме» заявили, что используют исключительно «VK Мессенджер», а основным каналом взаимодействия остается личный кабинет клиента. По оценке Минцифры, эти шаги направлены на борьбу с мошенничеством: использование иностранных мессенджеров злоумышленниками мешало гражданам отличать официальные каналы от фейковых.

Переход на отечественные платформы, по данным аналитиков и представителей VK, уже вызвал рост интереса к сервисам Max и «VK Мессенджер». За первый квартал 2025 года аудитория «VK Мессенджера» выросла почти на 10% год к году и достигла 79,3 млн человек.