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19.01.2022 в 18:45

Компания «Тюменьмолоко» впервые за 15 лет обновила логотип и фирменный стиль

Айдентику бренда разработали дизайнеры агентства Depot

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«Тюменьмолоко» объявило о своём ребрендинге — визуальные трансформации старейшего в Тюмени завода по производству молочных продуктов коснулись логотипа, фирменного цвета и элементов стиля. Логотип, айдентику и гайдбук корпоративного бренда разработала команда агентства Depot .

Логотип производителя не обновлялся более 15 лет. В новом фирменном знаке заложена одна из основных ценностей компании — производство продукции из свежего молока. Главным визуальным элементом стали подтёки молока. Также он содержит первые буквы названия компании — строчные курсивные «М» и «Т» («Тюменьмолоко»).

Было / Стало

Как отметили креаторы, знак получился лаконичным и запоминающимся, он позволяет компании целостно выглядеть в диджитал-пространстве. За счёт отказа от мелких элементов он легче масштабируется, его легко адаптировать для различных носителей — от экрана смартфона до упаковки продукции.

Основной фирменный цвет — глубокий синий — получил более современный диджитальный оттенок. Дополнительные цвета (бирюзовый и чистый белый), привычные для молочной категории, напоминают о свежести, чистоте и натуральности молочных продуктов.

Обновлённый фирменный стиль затронул не только айдентику самой компании, но и оформление всей её продуктовой линейки.

Как добавили в Depot, «Тюменьмолоко» известно жителям региона как молочное предприятие, делающее упор на натуральность, качество и безопасность выпускаемых продуктов, при этом «Тюменьмолоко» — это «домашний» производитель, который с 1935 года ведет свою историю как первый гормолзавод Тюмени.

Эти факторы нашли своё отражение в обновлённом позиционировании бренда — «Особенное качество привычного вкуса», выраженное в новом слогане компании: «Привычное — рядом».

Наталья Шульц, директор по стратегическому маркетингу «Тюменьмолоко»:

Основная задача ребрендинга — отразить актуальные преобразования компании. Нам важно, чтобы логотип корпоративного бренда отражал наши ценности, чтобы он был современным и узнаваемым. Ведь «Тюменьмолоко» растет и развивается, становится все более автоматизированным и технологически оснащенным предприятием, что позволяет гарантировать высокое и стабильное качество выпускаемых продуктов.

Наш новый логотип отвечает этим задачам. Он соответствует современным трендам дизайна, отражает главную ценность компании — использование только свежего молока с собственных ферм. Фирменный знак выглядит уверенным, солидным и запоминающимся.

Depot Тюменьмолоко
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