Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
PRonline
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2022 в 15:24

Twitter планирует запустить платные видео

Команда соцсети разрабатывает новый инструмент монетизации

1

Команда соцсети Twitter, которую недавно приобрёл бизнесмен Илон Маск, разрабатывает новый инструмент монетизации. Функция позволит размещать на платформе видео с платным доступом. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на письмо сотрудника компании.

По информации WP, при загрузке видео в соцсеть пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем указать стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Автор будет получать деньги через систему электронных платежей Stripe, при этом часть суммы (во внутренней переписке не указан её точный размер) отдавать Twitter.

Как отмечает издание, перед командой стоит задача запустить монетизацию в течение одной-двух недель. При этом разработчики отмечают «высокие риски», связанные с запуском новой функции. В частности, речь идёт о возможном нарушении авторских прав и американского законодательства в целом.

Прежде чем открыть доступ к функции всем пользователям, её протестируют, пишет WP. О том, велась ли разработка такого способа монетизации до прихода Илона Маска в компанию, не сообщается. В Twitter от комментариев изданию отказались.

Накануне Маск опубликовал свои предложения по монетизации соцсети. В частности, за $8 в месяц он планирует минимум вдвое сократить количество показываемой рекламы и сделать доступной возможность размещать длинные видео.

Ранее новый владелец Twitter решил изменить дизайн главной страницы соцсети. Помимо поля для ввода логина и пароля, теперь на ней размещены главные мировые события и популярные посты инфлюенсеров.

Twitter
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.