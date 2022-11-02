Twitter планирует запустить платные видео

Команда соцсети Twitter, которую недавно приобрёл бизнесмен Илон Маск, разрабатывает новый инструмент монетизации. Функция позволит размещать на платформе видео с платным доступом. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на письмо сотрудника компании.

По информации WP, при загрузке видео в соцсеть пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем указать стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Автор будет получать деньги через систему электронных платежей Stripe, при этом часть суммы (во внутренней переписке не указан её точный размер) отдавать Twitter.

Как отмечает издание, перед командой стоит задача запустить монетизацию в течение одной-двух недель. При этом разработчики отмечают «высокие риски», связанные с запуском новой функции. В частности, речь идёт о возможном нарушении авторских прав и американского законодательства в целом.

Прежде чем открыть доступ к функции всем пользователям, её протестируют, пишет WP. О том, велась ли разработка такого способа монетизации до прихода Илона Маска в компанию, не сообщается. В Twitter от комментариев изданию отказались.

Накануне Маск опубликовал свои предложения по монетизации соцсети. В частности, за $8 в месяц он планирует минимум вдвое сократить количество показываемой рекламы и сделать доступной возможность размещать длинные видео.

Ранее новый владелец Twitter решил изменить дизайн главной страницы соцсети. Помимо поля для ввода логина и пароля, теперь на ней размещены главные мировые события и популярные посты инфлюенсеров.