Сервис знакомств Twinby привлёк инвестиций на 150 млн рублей

Сервис знакомств Twinby получил 150 млн руб. от группы инвесторов по модели синдиката. Они объединились для совместных вложений в проект на ранней стадии, пишет Forbes.

Среди инвесторов — бывший технический директор InDrive Александр Бурцев и компания Impact Capital. Оценка Twinby составила 5 млрд руб.

Impact Capital, в чатности, вложила в Twinby $200 тыс. Компания планирует второй раунд инвестиций в проект.

Дейтинг-приложение Twinby запустили выпускники НИУ ВШЭ в июне этого года. Оно может найти подходящего партнёра по психологической совместимости с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

При регистрации пользователь проходит личностный тест, после которого приложение рассчитывает процент совместимости с потенциальными партнёрами и предлагает наиболее подходящих собеседников. Если пролайкать анкеты, то откроется чат для диалога. Чтобы лучше узнать собеседника, можно использовать специальные карточки Twinby Cards с вопросами на разные темы.

Также стартап в июне провёл акцию в честь ухода Tinder из России. Грузовик Twinby проехал по улицам Лос-Анджелеса перед офисом Match Group (владеет Tinder). Так создатели сервиса попрощались с главным конкурентом на российском рынке и поблагодарили его за то, что он популяризовал слово «свайп».