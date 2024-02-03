Турецкий подрядчик Москва-Сити и «Лахта Центра» продал российский бизнес

Турецкий строительно-подрядный холдинг Rönesans Holding продал российский бизнес и перенаправил инвестиции в другие страны. В России подрядчик занимался такими крупными объектами как башни «Эволюция» и «Федерация» в Москва-Сити и штаб-квартира «Газпрома» «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, пишет РБК со ссылкой на отчет компании.

Строительный бизнес в России холдинг свернул в мае 2022 года, а в июне 2023 года турецкая компания продала бизнес в сфере недвижимости. Прекратив деятельность на российском рынке, Rönesans Holding рассчитывает начать работу в новых странах, используя опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства. Инвестиции компания уже перенаправила в несколько регионов, в том числе в страны СНГ — Казахстан и Туркменистан.

Портфель проектов Renaissance Development в России составлял 740 тыс. кв. м. В собственности и управлении компании были девять бизнес-центров класса А и B+ в Санкт-Петербурге, два торгово-развлекательных центра в Ярославле и Сургуте, а также комплекс Neva Towers в районе Москва-Сити.

Renaissance Construction являлась генеральным подрядчиком башен «Эволюция» и «Федерация» в Москва-Сити и штаб-квартиры «Газпрома» «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Холдинг работал в России с 1993 года.