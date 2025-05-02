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02.05.2025 в 10:58

ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА

Коллаборация отсылает к историческому триумфу клуба в 2005 году

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Футбольный клуб ЦСКА и российский бренд уличной одежды DNK Russia представили совместную коллекцию, приуроченную к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Капсула, в которую вошли футболки, худи и аксессуары, отсылает к финальному матчу 2005 года против лиссабонского «Спортинга», в котором ЦСКА одержал победу со счетом 3:1.

Идея коллекции — переосмысление культурного кода болельщиков и возвращение к одному из главных символов спортивной гордости страны. В дизайне использованы архивные элементы клубной символики, дата матча и визуальные аллюзии на стадион «Жозе Алваладе», где ЦСКА стал первым российским клубом, завоевавшим европейский трофей.

Финал Кубка УЕФА 2005 года стал ключевой вехой в истории отечественного футбола. Победные голы тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Матч трансформировался в культурный миф — особенно для фанатского сообщества, которое считает этот момент высшей точкой эпохи.

Коллекция уже доступна в официальных магазинах ПФК ЦСКА и на площадке DNK Russia. Бренды подчеркивают, что проект ориентирован не только на поклонников футбола, но и на всех, кто ценит спортивную ностальгию, локальную идентичность и уличную эстетику.

ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА
ПФК ЦСКА DNK Russia
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