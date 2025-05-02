ЦСКА и DNK Russia выпустили коллекцию к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА

Футбольный клуб ЦСКА и российский бренд уличной одежды DNK Russia представили совместную коллекцию, приуроченную к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. Капсула, в которую вошли футболки, худи и аксессуары, отсылает к финальному матчу 2005 года против лиссабонского «Спортинга», в котором ЦСКА одержал победу со счетом 3:1.



Идея коллекции — переосмысление культурного кода болельщиков и возвращение к одному из главных символов спортивной гордости страны. В дизайне использованы архивные элементы клубной символики, дата матча и визуальные аллюзии на стадион «Жозе Алваладе», где ЦСКА стал первым российским клубом, завоевавшим европейский трофей.



Финал Кубка УЕФА 2005 года стал ключевой вехой в истории отечественного футбола. Победные голы тогда забили Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Матч трансформировался в культурный миф — особенно для фанатского сообщества, которое считает этот момент высшей точкой эпохи.



Коллекция уже доступна в официальных магазинах ПФК ЦСКА и на площадке DNK Russia. Бренды подчеркивают, что проект ориентирован не только на поклонников футбола, но и на всех, кто ценит спортивную ностальгию, локальную идентичность и уличную эстетику.