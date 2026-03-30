30.03.2026 в 06:50

ЦИК разрешила агитацию на маркетплейсах

Кандидаты могут использовать новый формат работы с избирателями

Центральная избирательная комиссия разъяснила, что предвыборная агитация на маркетплейсах не запрещена. В ответе на запрос СМИ в комиссии отметили: кандидаты и избирательные объединения вправе размещать агитационные материалы через такие платформы, заключая соответствующие гражданско-правовые договоры, пишут «Ведомости».

В ЦИК подчеркнули, что правила для агитации на маркетплейсах ничем не отличаются от других каналов. Главное условие — соблюдение действующего избирательного законодательства.

Так, кандидаты смогут самостоятельно определять формы и содержание своей кампании, но обязаны учитывать ограничения закона. В частности, запрещено подкупать избирателей, обещать материальные выгоды за голосование или связывать агитацию с акциями и скидками.

При этом допустимо применять инструменты таргетинга, аналогичные тем, что используются в социальных сетях, — например, ориентироваться на интересы пользователей при показе рекламы.

Вместе с тем остается вопрос заинтересованности самих маркетплейсов. По мнению участников рынка, такие площадки будут неохотно размещать политическую рекламу из-за риска негативной реакции аудитории. Кроме того, если платформа соглашается сотрудничать с одним кандидатом, она обязана предоставить равные условия всем остальным участникам выборов.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность использования маркетплейсов в ходе предстоящей кампании по выборам в Госдуму. Эксперты отмечают высокий потенциал маркетплейсов как канала коммуникации: они аккумулируют большие массивы пользовательских данных и ежедневно привлекают миллионы посетителей.

