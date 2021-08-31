Мадонна в крипте: Эрмитаж выставил коллекцию на NFT-аукцион

Государственный Эрмитаж объявил о начале аукциона NFT-токенов на платформе маркетплейса Binance — один из крупнейших художественный музеев в мире выставил на продажу цифровые копии картин из своего собрания.

В криптоколлекцию вошли цифровые репродукции известных картин — до 7 сентября пользователи смогут приобрести NFT-«Мадонну Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, а также «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Подлинность и уникальность каждого NFT-токена подтверждает подпись Михаила Пиотровского, генерального директора Эрмитажа, с указанием даты, времени и даже места подписания (на цифровой копии можно будет найти сведения о залах галереи, в которых был оставлен автограф).

Как отметили представители Эрмитажа, все цифровые версии картин были разработаны в двух экземплярах: один из них останется в коллекции музея, другой — будет выставлен на криптоаукцион.

Начальная цена лота составит 10 тыс. стейблкоинов (криптовалюта привязана к доллару в соотношении один к одному) — вырученные средства перейдут в распоряжение музея, а обладатели арт-NFT получат на память видео, на котором запечатлен момент подписания токена.

Ранее пятичасовой фильм, снятый в Государственном Эрмитаже на iPhone 11 Pro Max одним дублем в 4К, попал в шорт-лист Международного фестиваля креативности Cannes Lions (номинация Film).