ЦИАН увеличил выручку от медийной рекламы до 646 млн рублей

По итогам 2022 года сервис для поиска объявлений о продаже и покупке недвижимости ЦИАН увеличил выручку от медийной рекламы на 8% в сравнении с 2021 годом, что составило 646 млн руб., сообщается в финансовом отчёте на сайте компании.

Рост выручки произошёл благодаря перераспределению рекламных бюджетов девелоперов, повышению эффективности продаж трафика и подорожанию тарифов в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

Также по итогам 2022 года компания увеличила расходы на маркетинг на 5% до 2,4 млн руб. Рост в основном был обусловлен расширением бизнеса. Тем не менее в процентном соотношении от выручки расходы по этому пункту снизились до 28,6%. В 2021 году этот показатель составлял 37,3%. Доход от лидогенерации вырос на 77%, до 2,4 млрд руб.

С марта 2022 года стало больше покупателей, которые хотели инвестировать свои сбережения в недвижимость и использовать ипотечные кредиты, одобренные до повышения ключевой ставки. Однако ежемесячная посещаемость платформы за год снизилась на 13%, до 17,9 млн уникальных посетителей. Этот тренд связан с общим падением спроса на недвижимость, в частности, из-за повышения ключевой процентной ставки в феврале 2022 года и объявления частичной мобилизации в сентябре.

В целом, по итогам прошлого года выручка компании составила 8,3 млрд руб., увеличившись на 37%. Чистая прибыль составила 480 млн руб. Скорректированная EBITDA выросла в 5,2 раза — до 1,7 млрд руб. Рентабельность по этому показателю увеличилась на 15 п.п. — 20,2%.